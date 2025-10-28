El PJ derrotó en Santa Elena a la Libertad Avanza y al intendente Rossi

La lista del Partido Justicialista que llevó a Adán Bahl y Guillermo Michel como candidatos ganó en Santa Elena el pasado domingo de leguislativas. La lista Fuerza Entre Ríos obtuvo 3.864 para la categoría de Diputados mientras que para las de Senadores alcanzó los 3.480. En segundo lugar quedó el oficialismo con 3.426 y 3.150 respectivamente.

Lo sorpresivo fue la diferencia entre la lista del PJ con la fuerza a la que respaldó el intendente Daniel Rossi, quien rompió con el Justicialismo para apoyar la lista del Partido Socialista que obtuvo 1.170 para Diputados y 1.100 para Senadores.

Lejos de responder por eso, el intendente santaelenense criticó a las autoridades del PJ: "La derrota histórica del peronismo en Entre Ríos tiene responsable política: Rosario Romero, intendenta de Paraná. Tras un cierre sectario ahora convoca ‘unidad’ para 2027. Sin autocrítica, reglas y apertura real, es cartón pintado. La menos autorizada para conducir”.

Sin embargo, Rossi no explicó por qué el pueblo de Santa Elena no acompañó sus pretensiones políticas en su territorio donde perdió con las listas del PJ cuyo armado criticó.