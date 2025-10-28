La Justicia paraguaya rechazó el pedido de sobreseimiento de Kueider

Luego de reaparecer públicamente tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo, el exsenador mileísta Edgardo Kueider sufrió un nuevo revés judicial. La Justicia de Paraguay le negó a él y su expareja el sobreseimiento en la causa por supuesto contrabando, que lo tiene procesado tras intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares que no pudo justificar.

El revés fue dado a conocer por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal que rechazó el pedido para que se anule la acusación planteado por Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, ante el Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos que los juzga.

El planteo del exsenador fue ante un supuesto error procesal por parte del fiscal Ysrael Villalba, pero el tribunal de alzada desestimó por 2 a 1 ese argumento contra el Ministerio Público.

No es la primera vez que Kueider y Guinsel presentan una objeción procesal para zafar de la acusación por la que están retenidos en Paraguay desde diciembre de 2024, cuando fueron sorprendidos por cruzar la frontera con dinero no declarado. Se los acusa de “contrabando en grado de tentativa” y el caso ya fue elevado a juicio, publicó Página12.

Sólo serán extraditados a la Argentina cuando este proceso se resuelva. No obstante, cuando retorne al país, Kueider deberá enfrentar dos causas por varios delitos, entre ellos “enriquecimiento ilícito” y coimas.