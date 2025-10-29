Más de 220 propuestas se presentaron a los Premios Municipales de Arte 2025

Con una destacada participación de artistas locales, cerró la convocatoria a los premios destinados a reconocer la producción artística de personas domiciliadas en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná.

En esta edición se presentaron 223 propuestas, un aumento significativo respecto del año anterior, lo que refleja el creciente interés y la consolidación de esta política pública como un espacio de reconocimiento y estímulo para la comunidad artística local. Las inscripciones se distribuyeron entre las categorías Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción inédita), Poema Ilustrado y Danza.

“Los Premios Municipales de Arte consolidan una política pública que cada vez es más conocida y valorada por la comunidad artística. Nos interesa acompañar la diversidad de propuestas y expresiones que surgen en la ciudad y su área metropolitana, y que año a año se suman a esta instancia de reconocimiento y visibilización”, expresó Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura del Municipio.

El funcionario además destacó el crecimiento en la participación “que más de 220 artistas hayan presentado sus obras demuestra que existe una producción viva y diversa en Paraná. Es un indicador muy positivo del trabajo que se viene realizando desde el Municipio para acompañar y fortalecer los procesos creativos locales”.

La inscripción se realizó de manera completamente digital, a través del portal Mi Paraná, garantizando un proceso ágil y accesible para toda la comunidad artística.

El martes 4 de noviembre se anunciarán las obras seleccionadas de los Salones de Artes Visuales y Poema Ilustrado, que se recibirán del miércoles 5 al sábado 15 de noviembre en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226.

Participación por categoría:

Artes Escénicas | Teatro: 17 inscriptos

Artes Visuales | Escultura: 35 inscriptos

Artes Visuales | Pintura: 69 inscriptos

Danza: 13 inscriptos

Música | Canción inédita: 66 inscriptos

Poema Ilustrado: 23 inscriptos

Premios y jurados

Los ganadores y ganadoras de cada categoría recibirán un reconocimiento económico que varía según el rubro y serán evaluados por personalidades artísticas de gran trayectoria.

Artes Escénicas | Teatro

Jurado: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto

1° Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Artes Visuales | Escultura y Pintura

Jurado Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

Jurado Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

1° Premio Adquisición: $857.296

2° Premio (no adquisición): $750.134

3° Premio (no adquisición): $642.972

Danza

Jurado: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

1° Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Música | Canción inédita

Jurado: Alan Sutton y Sara Hebe

1° Premio: $857.296

2° Premio: $750.134

3° Premio: $642.972

Poema Ilustrado

Jurado: Laura Wittner y Marianela Müller

1° Premio Adquisición: $1.178.782

2° Premio (no adquisición): $1.071.620

3° Premio (no adquisición): $964.458