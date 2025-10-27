La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Milán

La pareja compartió fotos de su nuevo viaje.

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez se tomaron un avión privado para viajar a la ciudad italiana de Milán minutos después de que el jugador del Galatasaray publicara en sus redes sociales un mensaje para Isabella, su hija menor, quien el fin de semana cumplió años.

“Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón”, le dedicó Icardi a su hija.

El jugador no tendría proyectado viajar a la Argentina por su compromiso laboral en Turquía, pero sí se mueve por Europa y especialmente por Italia, donde tramita su causa de divorcio por Wanda Nara y su pedido de restitución internacional de sus hijas, las cuales él pretende que vivan en su casa de Estambul, donde también se encuentran La China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

“Si bien Mauro Icardi extraña a sus hijas y tenía pensado, junto a la China Suárez, volver al país en el mes de octubre, decidieron que era mejor esperar porque nadie le aseguraba que en el poco tiempo que estuviera acá iba a poder verlas”, detalló hace pocos días el periodista Facundo Ventura.

“Él tenía que solicitar un pedido especial en el Galatasaray para que lo dejaran venir y no quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional”, sumó el periodista.

Días atrás, su abogada, Elba Marcovecchio, estuvo en Milán para avanzar con el pedido para que el jugador pueda vivir con sus hijas.

Fuente: Noticias Argentinas.