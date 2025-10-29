Un concurso para poner en valor cementerios, templos y lugares sagrados en Argentina

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) abrió la convocatoria al Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025, destinado a promover la preservación, difusión y estudio de estos espacios considerados parte fundamental del patrimonio cultural argentino. La iniciativa está orientada a investigadores, museólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, gestores culturales y estudiantes de todo el país que deseen presentar proyectos relacionados con la interpretación, catalogación o investigación de estos sitios. Las inscripciones ya están disponibles y podrán completarse de forma online hasta el martes 18 de noviembre, a las 12 del mediodía, a través de la plataforma del FNA.

El certamen abarca tres categorías diferentes: valoración patrimonial de cementerios, valoración patrimonial de templos y lugares sagrados, e investigaciones, ensayos y ponencias referidas a estos espacios. La intención del concurso es incentivar nuevas miradas sobre sitios que forman parte del pasado y del presente de las comunidades, y que albergan prácticas, creencias y memorias colectivas. Además, se busca impulsar acciones educativas, artísticas y turísticas que favorezcan la visibilidad y la sustentabilidad de estos patrimonios.

En esta edición, el FNA otorgará premios en cada categoría. Un primer premio de $1.000.000, un segundo premio de $750.000 y un tercero de $500.000. También podrán entregarse menciones honoríficas y una distinción especial denominada "Arquitecto Rafael Macchieraldo", que será otorgada por el Directorio del organismo y reconocerá un aporte destacado dentro del área.

Según señalan desde la convocatoria, los cementerios, templos y lugares sagrados, además de su dimensión espiritual, condensan historias locales, expresiones arquitectónicas y vínculos comunitarios que hablan de la identidad y la pluralidad cultural del país. Con este concurso, el Fondo Nacional de las Artes busca contribuir a su cuidado y puesta en valor, generando un espacio de producción de conocimiento. Inscripciones en este enlace.