El Almacén de los 33 recibe otro encuentro del ciclo ReSi

El espacio cultural ubicado en la esquina de calles Bavio y Courreges de la capital entrerriana será el punto de encuentro para una nueva edición del ciclo ReSi, una propuesta de micrófono abierto destinada a músicos y proyectos musicales de la ciudad y la región. La actividad tendrá lugar en la esquina de Bavio y Courreges, y se organiza con el objetivo de ofrecer un espacio accesible para que artistas emergentes puedan mostrar su trabajo en vivo, encontrarse con nuevos públicos y compartir escenario con colegas. La actividad está prevista para este viernes 31 de octubre, a las 21.

El ReSi llega a su cuarta edición consolidando un formato que busca ser un anexo entre quienes están dando sus primeros pasos en la música y quienes ya cuentan con experiencia en escenarios. Para participar solo es necesario inscribirse previamente con una propuesta que incluya dos o tres temas, con una duración total de hasta ocho minutos. Las personas interesadas pueden anotarse enviando un mensaje directo a las redes sociales del ciclo (@resi.micabierto) o comunicándose por WhatsApp a los números 11 66253659 o 264 4551678. La organización informó que habrá instrumentos disponibles en el lugar, aunque también existe la posibilidad de que cada artista lleve los propios.

En cada encuentro, se presentan músicos y músicas de diferentes géneros, estilos y trayectorias. Esta edición contará con Andrés y Marti, dos artistas invitados, conocidos en la escena local por sus presentaciones en pequeños espacios culturales y eventos independientes.

La actividad es libre, con modalidad "a la gorra".