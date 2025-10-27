Dos personas heridas tras el vuelco de un automóvil en la Ruta 127 cerca del acceso a Los Conquistadores

Un hombre de 52 años y una mujer de 46 resultaron con lesiones leves luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional N° 127, a unos cinco kilómetros de la rotonda de acceso a Conquistadores, departamento Federación, en dirección norte.

El siniestro ocurrió cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Meriva perdió el control del rodado debido al mal estado de la cinta asfáltica. Ambos ocupantes, oriundos de la provincia de Misiones y con destino a Córdoba, fueron trasladados al Hospital de Chajarí para la atención médica correspondiente.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Conquistadores y el médico policial de la Comisaría N°1. La ruta permaneció habilitada al tránsito tras las pericias.