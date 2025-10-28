Presentaron el torneo de maxibásquet de Suricatas que tendrá récord de participantes

En conferencia de prensa, se dieron a conocer detalles del evento que comenzará este miércoles en Paraná. (Foto: Facebook Silvia Barrichi)

En conferencia de prensa se presentó la XXV edición del Torneo Internacional de Maxi Básquet de Suricatas, que este año reúne a 140 equipos masculinos y femeninos, con jugadores de entre 30 y más de 70 años, provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Chile.

El lanzamiento se realizó este martes en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo y contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, y del subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, quienes destacaron la relevancia del torneo para la ciudad y la provincia.

Las organizadoras Viviana Espíndola, Susana Treidel y Carolina Macor no ocultaron la emoción al recordar los inicios del certamen, cuando apenas ocho equipos participaron en el club Olimpia.

En esta ocasión habrá invitados de lujo: la exjugadora brasileña Alessandra Oliveira, figura de la WNBA, y el exbasquetbolista argentino Pepe Sánchez, integrante de la recordada Generación Dorada campeona olímpica en Atenas 2004.

El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes del país en su categoría, movilizará a más de 2.400 personas, entre deportistas y acompañantes, que disfrutarán no solo de la competencia deportiva sino también de una variada agenda social y recreativa.

La acreditación de los equipos se llevará a cabo este miércoles, y desde el jueves comenzarán a disputarse los partidos en distintas sedes de la capital entrerriana.