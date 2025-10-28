Frigerio ingresó en el Senado pedidos para colocar 18 conjueces en el STJ

El gobernador Rogelio Frigerio presentó al Senado 18 solicitudes de designación de conjueces para el STJ, según trascendió este martes .Los expedientes deberán ser analizados por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Las exdiputadas peronistas Carina Ramos y Mariana Farfán; el exdiputado nacional Jorge D’Agostino; y el exsecretario de Justicia de la provincia, Acevedo Miño, entre los postulados.Cada uno de los pedidos se basa en las disposiciones de la Ley provincial 6902 y sus normativas correlativas.

Los postulados para ocupar el cargo de conjueces son: Jorge Marcelo D’Agostino; Analía Cardoso; Juan Martín Pita; Cristina Lucía Enderle; Livio Pablo Hojman; Magdalena Vinacur; Martín Julián Acevedo Miño; Carina Manuela Ramos; Alfredo Alejandro Vitale; Andrea Belén Saxer; Agustín Turinetto; Verónica María Mulone; Germán Alejandro Manucci; María Belén Ríos; Laureano Germán Ríos; Mariana Farfán; Fabricio Testa; y Evangelina Marisa Bartoli.

Un conjuez es un abogado que, sin pertenecer a la organización judicial, se incluye periódicamente en una lista y está llamado a suplir a los miembros integrantes del Poder Judicial en casos de recusación, excusación u otros impedimentos.

El listado en Entre Ríos es elevado tradicionalmente por los gobernadores. En el año 2020 el exgobernador Bordet había enviado una lista que ahora venció, por lo que ahora le tocó a Frigerio enviar nuevos nombres. Acevedo Miño sería el único que se repite.Los expedientes fueron oficialmente presentados y se espera que la comisión realice un análisis exhaustivo antes de proceder con la votación correspondiente.

Fuente: AIM Digital