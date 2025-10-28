Un empleado bancario fue detenido acusado de estafar a varios clientes en Feliciano

La Policía de San José de Feliciano ejecutó dos oficios emanados del Juzgado de Garantías local, en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas.

Uno de los mandamientos judiciales dispuso el allanamiento de una entidad bancaria de la ciudad, con el objetivo de secuestrar documentación relacionada a un empleado sospechado de haber cometido múltiples maniobras fraudulentas. El otro oficio ordenaba su inmediata detención, medida que se concretó durante la tarde.

El detenido es un hombre de 34 años, quien se desempeñaba como trabajador de la sucursal y, según trascendió, ya estaba bajo un sumario interno por presuntas irregularidades administrativas.

Personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante el operativo en su domicilio particular. Allí fue notificado de la medida judicial y, tras realizarse el examen médico de rutina, fue trasladado a la Jefatura Departamental Feliciano, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía.

Damnificados y causa en trámite

La causa se enmarca bajo las figuras de “estafas y acumulación de estafas”, y es instruida por el Juzgado de Garantías de Feliciano. Según fuentes judiciales, serían numerosas las personas damnificadas que habrían confiado en el empleado bancario, quien se habría aprovechado de su función para persuadir y engañar a los clientes con distintos argumentos financieros.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el alcance del perjuicio económico y la modalidad de las operaciones denunciadas. En tanto, la documentación incautada en la entidad bancaria será sometida a pericias.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que el detenido permanece a disposición de la Justicia y que no se descartan nuevas denuncias en el marco de la misma causa.