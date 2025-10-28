"La luna que te parió" regresa a Santa Fe con cuatro funciones en ATE Casa España

La obra "La luna que te parió", escrita y dirigida por Tamara Limes Alamprese, volverá a presentarse en Santa Fe con un nuevo ciclo de funciones que se desarrollará los viernes entre el 31 de octubre y el 21 de noviembre, siempre a las 21, en la sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871. Este reestreno responde al interés del público que acompañó la propuesta en temporadas anteriores.

La trama teatral gira en torno a un viaje astrológico, a través de los 12 signos del zodíaco. El elenco está integrado por seis actores y actrices que llevan a escena diferentes comportamientos vinculados a cada signo lunar y aspectos humanos que suelen estar asociados al desorden emocional, la vulnerabilidad y el deseo de conexión. La obra transitó durante el 2024 quince presentaciones en salas de Rosario, Paraná y Santa Fe, donde reunió a miles de espectadores.

Las funciones en Santa Fe tendrán lugar los viernes 31 de octubre, 7, 14 y 28 de noviembre. Según explican desde la producción, la puesta se sostiene sobre la idea de que conocer la luna natal puede resultar una herramienta útil para comprender cómo se expresa la afectividad, cómo se vincula cada persona con los otros y qué necesita para construir relaciones más saludables.

La obra celebrará en 2025 una trayectoria de diez años con funciones ininterrumpidas en Buenos Aires, un recorrido que Tamara Limes Alamprese destaca como "un camino de crecimiento artístico y espiritual compartido con el público". La directora se manifestó especialmente entusiasmada por esta nueva temporada en Santa Fe, donde el elenco local fue reconocido incluso por el Concejo Municipal, que declaró de Interés Cultural la propuesta. Su enfoque teatral se apoya en la unión de lo humano con lo divino y en la incorporación de la astrología como herramienta de autoconocimiento, integrando esa búsqueda con su formación como artista, docente, astróloga, investigadora teatral y consteladora familiar.

El desembarco de la obra en Santa Fe se concreta gracias a la producción de Marina D'Amelio, quien cuenta con una historia personal ligada a esta experiencia. Tras ver la obra como espectadora en Buenos Aires en 2018 y sumarse al elenco un año después, vivió un proceso artístico significativo que la impulsó a traer la propuesta a su ciudad. La primera temporada santafesina, concretada durante 2024 con un elenco local, tuvo una respuesta contundente del público, con salas colmadas.

El equipo está compuesto por Magalí Airala, Cristian Buffa, Marina D'Amelio, Flavia del Rosso, Ruy Gatti y Florencia Minen en escena; el diseño gráfico es de Marcela Esteves; la asistencia de dirección de Antonela Sánchez; la asistencia de luces de Ignacio Bellini; el registro audiovisual de Eliana González y Milo González; y el trabajo de prensa y fotografía realizado por Juan Martín Alfieri.

Las entradas generales tienen un valor de $15.000, mientras que las personas afiliadas a ATE podrán acceder a un precio especial de $13.000. Pueden adquirirse de manera anticipada enviando un mensaje al 342 5138628 o acercándose a ATE Social en Rivadavia 2882, de lunes a viernes de 8 a 16. Además, habrá venta en puerta dos horas antes de cada función, sujeto a disponibilidad.