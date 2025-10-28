“Va a ser una Liga muy intensa”, expresó el paranaense Ignacio Barsanti

Según el paranaense Ignacio Barsanti, la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol será “muy intensa”. El entrenador con pasado en Echagüe habló en la previa de su debut oficial con Comunicaciones de Mercedes del próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 21, ante Independiente de Santiago del Estero.

"Va a ser una Liga muy intensa, por lo tanto, los 10 jugadores tienen que estar preparados y con la confianza elevada. De eso se tratan los entrenamientos, de elevarle la confianza al jugador para que pueda entrar y responder”, contó Titi. “Nosotros apostamos a una rotación larga, sabiendo que la temporada es muy dura y los minutos deben estar repartidos. Cuando lleguen los playoffs, esa confianza será clave para que cualquiera pueda entrar al campo y rendir”, agregó.

Sobre la preparación del equipo, Barsanti manifestó: "Hemos hecho un trabajo muy productivo. En la quinta semana, tal como lo teníamos planificado, pudimos transferir las cargas de lo físico-técnico hacia lo táctico. Fue una buena etapa porque logramos dar un paso en la construcción del equipo para llegar más establecidos al comienzo del torneo. Si bien tuvimos algunos inconvenientes con (Lucas) Machuca, que se dobló el tobillo, y con (Phil) Lockett que se incorporó recientemente, creo que la semana anterior fue muy positiva. Los amistosos fueron muy importantes porque nos permiten marcar la gráfica de cómo vamos a jugar".

Barsanti se refirió también a los dos jugadores que se recuperan de lesiones y que, a priori, serán parte del quinteto titular. Señaló: "Tanto Phil como Lucas son jugadores que le otorgan jerarquía al equipo. El plantel está pensado para que sea lo más largo posible y, por suerte, el resto de sus compañeros han sabido adaptarse a los cambios de roles. No es lo ideal, pero hemos podido mantener la línea de trabajo que buscamos en cuanto a la planificación de los sistemas, nuestra estructura defensiva y la identidad de juego".

Al analizar el nivel de los demás equipos, el exayudante de Lucas Victoriano en Regatas Corrientes e Instituto de Córdoba comentó: "Mientras buscamos consolidar nuestra idea de juego, también observamos al resto: la conformación de los planteles, los entrenadores, las estructuras. Es parte de nuestro saber cómo se organizan los equipos, con qué estilo de juego nos vamos a encontrar, sobre todo en estas primeras fechas que jugamos de local".

Finalmente, opinó que le sorprendió la llegada de varios jugadores extranjeros y explicó: "La falta de caudal de jugadores nacionales, repartidos entre eLa Liga Federal y los 34 equipos de La Liga Argentina, marca una tendencia hacia una mayor apertura a los americanos. Creo que será una Liga muy interesante, con jugadores de gran potencial que van a elevar la calidad de la competencia. Espero que sea una Liga atractiva y que nosotros estemos a la altura".

Prensa Comunicaciones