“Tango por Siempre Tango”: una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Este miércoles 29 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero será escenario de una velada única dedicada a la música ciudadana. El espectáculo “Tango por Siempre Tango”, organizado por el reconocido bailarín y profesor paranaense Juan Carlos “Tati” Colombo, reunirá a más de 40 artistas en escena en una producción que promete emoción, talento y una puesta desbordante de pasión tanguera.

Durante casi una hora y cuarenta minutos, el público podrá disfrutar de baile de pista y de escenario, canto y pequeños sketchs que recorrerán diferentes estilos y épocas del tango. La propuesta busca celebrar la vitalidad de este género que sigue conmoviendo a generaciones enteras.

Entre los intérpretes se destacan Patricia Kleiman, Daniel Zacarías y cantantes locales, quienes ofrecerán distintos tangos clásicos. “En mi caso me toca interpretar cuatro tangos, al igual que Patricia, que también brindará un repertorio especial. Habrá baile, humor y mucha entrega sobre el escenario. Esperamos a toda la gente de Paraná para compartir un gran espectáculo”, adelantó Daniel Zacarías.

Con dirección y conducción de Juan Carlos “Tati” Colombo, “Tango por Siempre Tango” invita a celebrar la esencia porteña desde la danza, la música y la emoción compartida, con una puesta que combina tradición, elegancia y alegría.