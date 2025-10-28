Este sábado hay Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular

Este sábado desde las 19 y hasta las 23, habrá Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular del Paraná.

La Biblioteca Popular del Paraná se prepara para vivir una noche diferente, pensada especialmente para las infancias. Este sábado 1 de noviembre, desde las 19 hasta las 23, la emblemática institución de Buenos Aires 256 abrirá sus puertas para una nueva edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca, que este año lleva por título: “Mitos. Historias de los antiguos”.

La consigna es simple y encantadora: asistir en pijamas y dejarse llevar por la magia de las historias, los relatos y las criaturas fantásticas que habitan en los libros. La propuesta, organizada por el equipo de la Biblioteca, invita a niñas y niños desde bebés hasta los 13 años a compartir una velada llena de imaginación, música y juegos.

La actividad no requiere inscripción previa y la entrada es libre y gratuita. Como gesto solidario, se solicita colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado al Comedor Guadalupe.

La iniciativa busca acercar a las infancias al mundo de la lectura desde la curiosidad, el juego y el encuentro colectivo, recuperando la idea de que la biblioteca también puede ser un espacio para soñar, jugar y descubrir.

Programa

En el escenario principal, con la conducción de María Luz Gómez

19:00 – Los Escultores del Arte: Batucada de la Biblioteca Popular Laura Vicuña.

19:30 – Banda Infanto Juvenil “Ensamble Toque Minuán” (Programa de Coros, Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles).

20:00 – Fluir, Escuela de Danza y Movimiento.

20:15 – Taller de Canto de Playing for Change Diamante.

20:30 – Instituto Rita Riso.

21:00 – “María Elena Walsh en pijamas”, con Silvina López.

21:30 – Grupo Los Macanos.

21:45 – Instituto Musical Raúl Varelli.

22:00 – Música con Joaco Gallego y Juani y Magui Brizuela.

22:20 – Dúo Ellas Cantan y Cuentan.

22:40 – Cierre con Sofía Luz.