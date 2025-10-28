Avanza la construcción de piscinas en el Parque Quirós de Colón

Autoridades supervisaron las obras de recuperación y construcción del natatorio del Parque Quirós, proyecto que se ejecuta en conjunto entre el Municipio de Colón y la Caja de Jubilaciones.

El intendente de Colón, José Luis Walser, encabezó una recorrida de obra por el complejo de piletas del Parque Quirós, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano del municipio y uno de los directores de la Caja de Jubilaciones, Juan Pablo Villalba. La visita permitió verificar el ritmo de los trabajos y ajustar la planificación para habilitar el natatorio en la temporada estival.

Durante el recorrido, las autoridades destacaron el trabajo conjunto con la Caja de Jubilaciones, que permitió recuperar un espacio histórico de la ciudad. Walser subrayó que el objetivo es “llegar al verano con la pileta en funcionamiento”, mientras que desde el equipo técnico informaron que, si el clima acompaña, restan alrededor de tres semanas para concluir esta etapa y realizar obras anexas para la puesta operativa.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la Caja de Jubilaciones: “Lo más valioso de este proyecto es que logramos recuperar un lugar histórico de la ciudad. Sumamos voluntades para concretar algo que no se hacía desde hace años, y lo hacemos con la mirada puesta en el desarrollo de Colón y en el bienestar de la comunidad”.

Las tareas actuales incluyen terminaciones de hormigón, impermeabilización y pintura del vaso, sellado y bordes, pruebas del sistema hidráulico y alineación de niveles. Paralelamente, se proyectan mejoras complementarias en el sector de servicios (circulaciones, solados y apoyo para duchas/vestuarios).

Próxima etapa

Las autoridades confirmaron que en 2026 se avanzará con la segunda etapa, que contempla el techado y el calefaccionado del natatorio, con el fin de extender el uso del espacio y brindar servicios de calidad durante más meses del año.

La intervención en el Parque Quirós forma parte de un plan integral para poner en valor los espacios recreativos y deportivos de Colón, promoviendo el encuentro familiar, la actividad física y la vida al aire libre, con infraestructura segura y accesible.