Un camión perdió el control y chocó a otro que estaba estacionado en el acceso a Urdinarrain

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de este martes, alrededor de las 5.50 de la mañana en la ruta 20, en el acceso norte a la ciudad de Urdinarrain, frente a la estación de servicios “La Curva”.

Segpun informó Urdi Digital, un camión Mercedes Benz que transportaba cajones de pollo vacíos circulaba en sentido Gilbert–Urdinarrain cuando, al tomar la curva, sufrió una falla en el sistema de dirección y perdió el control del vehículo.

El rodado terminó impactando contra el guardarrail y un camión que se encontraba estacionado en el lugar, donde su conductor descansaba dentro de la cabina.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. El chofer del camión siniestrado, oriundo de San Luis, sufrió lesiones leves y una escoriación, mientras que el conductor del vehículo estacionado resultó ileso.

Ambos camiones sufrieron daños materiales de consideración como consecuencia del impacto.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y personal de auxilio, quienes realizaron tareas para retirar el camión y el acoplado de la cinta asfáltica, a fin de liberar el tránsito en la zona del acceso norte a Urdinarrain.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante las maniobras de remoción y fue restablecido tras completar los trabajos de limpieza y seguridad vial.