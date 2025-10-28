Liga Provincial de Básquet: Alan Guanco fue elegido el Jugador Más Valioso de la fecha 13

El escolta del Recreativo Bochas Club fue elegido el Jugador Más Valioso de la fecha 13.

Con una actuación sobresaliente, Alan Guanco fue elegido como el Mejor Jugador de la Semana 13 de la Liga Provincial de Mayores de Entre Ríos, luego de ser figura determinante en el triunfo de su equipo frente a Independiente de La Paz por 83-67 en condición de visitante.

El escolta de 32 años completó una planilla impresionante: 31 puntos (6/7 en dobles, 4/6 en triples y 7/9 en libres), 4 rebotes y 2 asistencias en apenas 26:42 minutos en cancha, alcanzando una valoración total de 38, la más alta de la jornada.

Guanco, que ya sabe lo que es brillar en esta competencia —fue Jugador Más Valioso de la temporada 2017—, volvió a mostrar todo su talento y eficacia, y resultó clave para que el Bochas asegurara el segundo puesto de la Zona 2 en la recta final de la fase regular del certamen federativo.

Con esta distinción, el club paranaense suma su tercer MVP en lo que va de la temporada, luego de los reconocimientos a Valentino Salamone (Fecha 4) y Facundo Mackinnon (Fecha 5), reflejando el poder colectivo del equipo en la presente edición de la Liga Provincial de Mayores.

Quinteto ideal de la semana 13

Alan Guanco (Recreativo) – Valoración: 38

31 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias vs. Independiente

Franco Tomiozzo (Paracao) – Valoración: 34

30 tantos, 9 recobres y 1 tapa vs. Progreso

Martin Chervo (Vélez) – Valoración: 33

20 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias vs. San José

Ricardo Brite (Urquiza) – Valoración: 31

27 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias vs. Quique

Lucas Nieto (Ferro SS) – Valoración: 31

19 unidades, 9 rebotes y 3 asistencias vs. Sarmiento