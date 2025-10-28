Paraná: proponen que el Municipio recupere terrenos baldío para convertirlos en pequeñas plazas

Un proyecto de ordenanza en Paraná propone un programa municipal para recuperar terrenos baldíos privados en desuso y transformarlos temporalmente en espacios verdes recreativos de acceso público, conocidos como “plazas de bolsillo”. La iniciativa apunta a mejorar el entorno urbano y sumar espacios de encuentro en barrios con déficit de áreas destinadas al esparcimiento.

El proyecto presentado al Concejo Deliberante por Luisina Minni y Ana Ruberto establece que los terrenos deberán estar libres de ocupaciones y si tienen construcciones no deberán ser superiores al 5% de la superficie total. También deberán contar con conexión posible a servicios básicos como agua y energía y tener al menos 250 metros cuadrados.

Para incorporarlos al programa, los propietarios deberán cederlos al municipio a través de un contrato de comodato, de manera voluntaria y sin costo, por un plazo mínimo de tres años. Esa cesión no modificará la titularidad ni el dominio privado de los predios.

La Municipalidad se encargará de realizar las mejoras necesarias, como instalación de juegos o equipamiento recreativo. Una vez finalizado el comodato, se retirarán las intervenciones removibles y las restantes quedarán en beneficio del inmueble sin que el Estado municipal deba compensación alguna.

Entre los criterios de selección, se priorizarán lotes ubicados en zonas de mucha población y con evidencia de abandono que pueda representar riesgo para la comunidad. A cambio de la cesión, los propietarios podrán acceder a beneficios tributarios, como la condonación de multas y tasas impagas de los dos años previos y la exención del pago de la tasa general inmobiliaria mientras la parcela esté integrada al programa.

La Secretaría de Obras Públicas será la autoridad de aplicación y estará a cargo de la evaluación y puesta en marcha de cada intervención.