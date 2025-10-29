Alejandro Pirro presenta un nuevo concierto de piano en el Subsuelo de Galería Flamingo

El pianista y compositor Alejandro Pirro ofrecerá un concierto este viernes 31 de octubre a las 21 en el Subsuelo de Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902, en pleno centro de Paraná. La presentación forma parte del ciclo impulsado por Proyecto ERarte y tendrá como eje obras propias y una selección de piezas de la música contemporánea.

Pirro llega a la capital entrerriana con una trayectoria ya afianzada en la escena musical actual, donde desarrolló un camino marcado por la investigación sonora y la composición experimental. Su propuesta artística suele caracterizarse por la integración de elementos que expanden las posibilidades expresivas del piano.

El espacio elegido para la función es un lugar referente para proyectos que buscan promover expresiones alternativas dentro de la música y las artes escénicas locales. Con ambiente climatizado, barra y mesas compartidas, la sala ofrece en cada presentación un espacio tranquilo para poder interactuar con el artista. Desde Proyecto ERarte remarcaron que el objetivo del ciclo es fortalecer la circulación de propuestas contemporáneas y generar espacios de intercambio cultural en la ciudad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $18.000. Reservas al 343 4808780 o por la plataforma Eventbrite.