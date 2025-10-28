Donda, tras denunciar irregularidades en Vialidad: “Vimos sobreprecios en innumerables compras”

El director de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, brindó una conferencia de prensa este martes tras los allanamientos realizados por la Policía de Entre Ríos en el organismo, luego de la denuncia realizada por las propias autoridades sobre supuestas irregularidades en la compra de suministros. Durante los procedimientos se concretó el secuestro de documentación y material informático que será luego peritado.

“Realizamos una denuncia por algunos hechos que nos parecieron irregulares porque detectamos inconsistencias en los precios. Nos fuimos dando cuenta además de algunas sospechas en algún hecho que tuvimos el año pasado. A raíz de esa falta de confianza, cambiamos el jefe de suministros. Cuando ponemos nuevo personal en la Jefatura de Suministros que lleva adelante los procesos, detectamos algunas de estas irregularidades y procedimos a realizar la denuncia correspondiente”, relató.

“Esta denuncia evidentemente ha sido valorada con elementos bastante contundentes porque hoy se tomaron medidas. La delegada judicial con la Policía vino y pidió colaboración. Entregamos algunos expedientes y se llevaron algunas computadoras de la dependencia. Estamos colaborando siempre. Son hechos anteriores y durante mi misma gestión que vimos las irregularidades. Independientemente de que haya sido en mi gestión, los denunciamos igual”, destacó.

Donda aclaró que las personas involucradas ya trabajaban en Vialidad Provincial. “Uno cuando me tocó dirigir esto, confiamos en las personas que estaban ocupando esos lugares y decidimos seguir con ellos. Evidentemente nos hemos equivocado en haberles depositado esta confianza y cuando nos dimos cuenta de que no estaban haciendo bien las cosas, procedimos a sacarlos del lugar y realizar la denuncia que creíamos pertinente”, sostuvo.

Consultado por las irregularidades, se explayó: “En alguna compra vimos sobreprecios. Es innumerable la cantidad de cosas que se compran a diario. Uno no tiene los precios de todos los bienes de todo lo que se compra. Hay ciertos procesos en que se determinan cuánto sale tal o cual cosa. Cada lugar tiene personal encargado y tiene esa responsabilidad. Cuando nos dimos cuenta que nos parecían medio caros algunos productos en particular, empezamos a poner el ojo más severo y pudimos apreciar de que los precios no se condecían con la realidad”.

Por otro lado, dijo que los montos totales no están determinados. “Fueron distintas operaciones siempre de adquisición de bienes como aceites, lubricantes, repuestos, indumentaria, botines. Están detalladas las compras. De todos modos, estamos abiertos a que, si la justicia quiere investigar más, estamos para colaborar”, sostuvo, y señaló que no se precisó hasta el momento desde cuándo suceden estas irregularidades. “Son innumerables situaciones”, añadió.

Fuente: Ahora.com