Obras en Paraná: varios sectores de la ciudad tendrán servicio acotado de agua potable

Las tareas tienen como propósito habilitar una nueva red de abastecimiento en la zona. Y se ejecutarán durante la mañana, por lo que se podría registrar baja presión o falta de servicio en la zona comprendida desde avenida Ramírez y Juan Báez hacia el sur, abarcando barrios como el Kilómetro 5 y ½ y parte de Santa Lucía.

Asimismo, operarios y personal técnico municipal ejecutarán una intervención en un caño maestro de 400 milímetros en calle San Luis, en el tramo entre calles Nogoyá y Moreno. En ese sector se detectó una avería en ese conducto que transporta el suministro para su distribución y abastecimiento en un radio urbano del casco céntrico.

Debido a esta tarea se podrá registrarse baja presión o falta de servicio en algunos sectores del área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis, hasta la costa del río Paraná. Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde. Se recomienda a los usuarios que habitan en esas dos zonas de obras, que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar, publicó Ahora.

En tanto que mañana, otro frente de trabajos será en calle Banda Oriental. En el tramo entre calles Doctor Godoy e Intendente Blanda, se desarrollará una nueva obra por Esfuerzo Compartido, para habilitar una nueva red de agua potable. Mediante esta modalidad operativa, los vecinos costearon los materiales y la comuna se hizo cargo de la mano de obra y el uso de las maquinarias para la colocación de los nuevos conductos y de las conexiones a los servicios domiciliarios.

Este plan de obras, ampliaciones y mantenimientos de la infraestructura sanitaria están a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en articulación con la Secretaría de Servicios Públicos.