Patronato goleó a Sportivo Urquiza y estiró su ventaja en la Liga Paranaense de Fútbol

Ignacio Giacinti se destacó con dos goles -uno en cada tiempo- para el Rojinegro (Foto: LPF).

Patronato goleó a Sportivo Urquiza por 6 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y afianzó su liderazgo en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Los goles de este martes fueron obra de Ignacio Giacinti en 2 ocasiones, Valentin Villareal, Luciano Strey, Leandro Ilari y Facundo Quiñonez.

Universitario y Peñarol empataron 1 a 1 en barrio Corrales. Lucas Fontana abrió la cuenta para la U. Sin embargo, Leonel Molina, de tiro libre, igualó sobre el final para el Tricolor.

También terminaron 1 a 1 Neuquén y Belgrano en el estadio Luis Renaud. Julián Gutiérrez anotó para el Pingüino, pero Franco Lozano estableció la paridad para el Mondonguero.

Por su parte, Instituto superó a Argentino Juniors por 3 a 1 con tantos de Facundo Piacenza y Román Gigena (2); para el Bicho descontó Alexander Céspedes.

Además, Atlético Paraná le ganó 2 a 1 a Palermo con las conquistas de Francis Bueno y Francisco Giacco; el Sangre y Luto descontó por intermedio de Claudio Gómez.

La fecha continuará este martes a las 20 con Oro Verde Camioneros, mientras que Don Bosco-San Benito jugarán este miércoles desde las 16 en el estadio de La Avenida. Libre quedará Los Toritos de Chiclana.

Las posiciones: Patronato 28 puntos; Peñarol 19; Don Bosco* 17; Sportivo Urquiza, Neuquén, Atlético Paraná e Instituto 16; Oro Verde* e Instituto 13; Camioneros* y Universitario 12; Argentino Juniors y Belgrano 11; Palermo 9; San Benito* 7; Los Toritos 1.