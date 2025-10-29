Luego de caer en Brasil, Racing juega la vuelta ante Flamengo

Racing recibirá a Flamengo en el encuentro de vuelta de las semifinales de Copa Libertadores.

Este miércoles se define el primer finalista de la Copa Libertadores 2025. En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing recibirá a Flamengo por el encuentro de vuelta de las semifinales del torneo. El árbitro del partido será Piero Maza, acompañado por Juan Lara en el VAR. Este partido podrá verse por las pantallas de Fox Sports y Telefé.

En el encuentro de ida disputado en el Maracaná, un gol en contra de Marcos Rojo tras el remate de Jorge Carrascal le dio el triunfo al Mengao por 1-0. Con esa ventaja, el equipo brasileño llega al estadio de la Academia más cerca de la final que los conducidos por Gustavo Costas.

El técnico de Racing tuvo más tiempo para preparar este encuentro tomando en cuenta que el equipo no jugó durante el fin de semana por las Elecciones Legislativas nacionales. En ese marco, debió decidir al reemplazante del lesionado Santiago Sosa, pero no confirmó una conclusión entre los nombres de Juan Nardoni y Bruno Zuculini.

Por otra parte, presenta otras dos dudas, ambas en la defensa: Marco Di Césare o Nazareno Colombo como primer central y Gastón Martirena o Facundo Mura por el lateral derecho. En los tres casos parecen ser Nardoni, Di Césare y Martirena los que corren con ventaja.

De ser así, el equipo de Costas saltaría al campo de juego con: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Bruno Zuculini, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

En frente habrá un rival con mucho poderío. Filipe Luis tuvo menos margen para decidir quienes juegan, debido a que durante el fin de semana enfrentó a Fortaleza por el Brasileirao (perdió por 1-0). Eso no es todo, después del partido de Copa Libertadores volverá a jugar el sábado por el torneo local frente a Sport Recife. Todo mientras marcha como escolta de Palmeiras (62 puntos) con 61 unidades.

De todas maneras, el Mengao cuenta con un plantel rico en opciones que le permitirá poner un once de gala en la noche argentina. De no haber grandes variantes, el equipo brasileño saltaría al campo de juego con: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

En caso de que Racing consiga una victoria por la mínima, el partido pasará a disputar el tiempo extra. De persistir la igualdad en el global habrá penales. Empate o derrota eliminan automáticamente a la Academia; mientras que un triunfo por más de dos goles de ventaja la meten en la final.