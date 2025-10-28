Banco Central lanza una moneda que recuerda al “Gol del Siglo” pero sin mencionar a Maradona

La moneda está inspirada en el segundo gol de la selección argentina a su par de Inglaterra en México 1986.

El Banco Central de la República Argentina lanzó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

La entidad autárquica del Estado Nacional decidió inspirar el diseño de la pieza en el segundo gol argentino ante Inglaterra, durante el histórico partido de cuartos de final de la Copa Mundial de México 1986. Sin embargo, la presentación de la moneda generó polémica: en ningún momento se nombró al autor de aquel tanto, Diego Armando Maradona.

Tras este descuido, que muchos atribuyen a la influencia de la postura del gobierno nacional, la publicación del Banco Central recibió fuertes críticas en redes sociales. Usuarios y fanáticos reclamaron la ausencia de alguna frase o referencia que reconociera a Maradona, un símbolo indiscutido de la pasión futbolera argentina. “El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026”, señaló de manera escueta la publicación.

De esta manera, la iniciativa buscó atraer a los coleccionistas y celebrar un hito del fútbol nacional, pero el mensaje emitido por el organismo estatal terminó generando rechazo y se convirtió en un fracaso comunicacional. El debate sobre la pieza refleja cómo la historia del fútbol y los íconos deportivos nacionales siguen siendo temas sensibles para la sociedad, donde cualquier omisión se percibe como un desacierto.

Los detalles de la pieza

Según indicó el Banco Central en su publicación de X, la moneda conmemorativa tiene un valor simbólico de 10 dólares, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.

El comunicado también destacó que Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, luego de hacerlo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, consigna NA.