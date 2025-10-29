“No paro de soñar con ganar una carrera de Turismo Carretera”, confesó Nicolás Bonelli

El piloto de Concepción del Uruguay habló de sus objetivos y reconoció que anhela ganar en el TC.

El piloto entrerriano Nicolás Bonelli contó sus sueños y los dividió entre los deportivos y los personales. En ese sentido, dentro del automovilismo reconoció que no para de soñar con “ganar una carrera de Turismo Carretera” y reconoció que estuvo muy cerca hace algunos años. Además habló de su familia y consideró que la salud y que sean felices es lo más importantes.

“Mis sueños personales ya los logré, mi familia y mis dos hijas son lo máximo. Que tengan salud es lo más importante, que sean felices”, reconoció el oriundo de Concepción del Uruguay.

“En lo deportivo no paro de soñar de ganar una carrera de Turismo Carretera. En el Mouras y el Pista gane 4 en un año, y en el TC en 2013 estuvimos cerca pero no se pudo dar. Ojalá en algún momento podamos lograrlo, sé que es difícil y la categoría está más competitiva. Además, económicamente me está costando más. No lo dejo de soñar, me lo imagino, como puede ser, contra quien, ojalá lo pueda lograr”, agregó.

En diálogo con Pace Car, de Carburando, Bonelli indicó: “Me gustaría ganarle a Canapino, Santero, Werner, contra los mejores pilotos. Subirse al máximo escalón del podio seria muy lindo, pero después de eso querríamos ganar un campeonato. Tuvimos un lindo año, pero queremos más, el sueño es ganar en el TC y quedar anotado con una victoria”.