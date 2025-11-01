TFRA: Unión de Crespo venció a Sportivo Urquiza y lidera la Zona 1

Este viernes se abrió el camino correspondiente a la segunda fecha del Torneo Federal Regional Amateur para la Región Litoral Sur. En ese marco, Unión de Crespo recibió a Sportivo Urquiza en el Estadio Mundialista 25 de Agosto por la Zona 1 en un duelo que podía comenzar a definir el rumbo del grupo.

Durante el primer tiempo costó que estos dos equipos se sacaran ventajas. Es por ese motivo que acabaron los primeros 45 minutos igualados sin goles. A la V Azulada volvía a costarle imponerse, tal como le pasó en la fecha inaugural frente a Neuquen, con el que igualó 1-1.

Tal es así, que Unión logró ponerse en ventaja durante la segunda mitad. Fue en una ráfaga que Agustín Cardoso marcó dos tantos. El delantero perteneciente a Patronato anotó a los 20 y 26 minutos para el 2-0 parcial que acabó siendo definitivo en favor del Cervecero.

El conjunto dirigido por Matías Zapata se quedó con la victoria y de esta manera es el líder de la Zona 1. En la tercera fecha del torneo, cuando a la V Azulada le toque quedar libre, Unión será visitante de Neuquen, que a su vez jugará su primer partido como local en el torneo.

Los equipos salieron a la cancha con las siguientes formaciones:

-Unión de Crespo: Eduardo Ramírez; Lucas González, Víctor Gassmann, Antonio Heck, Bartolomé Velázquez; Benjamín Bravo, Sebastián Prediger, Nicolás Baroli, Álvaro Schrooh; Agustín Cardoso y Matías Gassmann.

DT: Martín Zapata.



-Sportivo Urquiza: Martín Martínez; Adrián Milessi, Nahuel Martínez, Ángel López, Benjamín Retamozo; Arnaldo Zapata, Joaquín Cepeda, Matías Martínez, Eric Ramírez; Nicolás Ramírez y Jeremías Bettini.

DT: Romeo Molina.

Fixture | Torneo Federal Regional Amateur | Región Litoral Sur | Fecha 2

-Zona 1:

Viernes 31/10:

Unión (Crespo) 2-0 Sportivo Urquiza.

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 2/11 | Desde las 17:

Atlético Paraná - Atlético María Grande.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

16.30: Parque Sur - Atlético Villa Elisa.

18: Unión y Fraternidad - Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 2/11 | Desde las 19:

Lanús - Recreativo San Jorge.

Libre: Social y Deportivo Achirense.



-Zona 5:

Domingo 2/11 | Desde las 16.30:

Defensores de Pronunciamiento - Defensores de Barrio Nébel.

Libre: Libertad.