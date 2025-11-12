Messi se ilusiona con el Mundial, pero advierte: “No quiero ser una carga”

Lionel Messi se ilusiona con jugar el Mundial del año próximo, aunque avisó que quiere estar bien físicamente.

Lionel Messi se mostró ilusionado con poder jugar el Mundial 2026 con la selección argentina, pero advirtió que es algo que evaluará. “No quiero ser entre comillas una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, afirmó en una entrevista con Sport.

La Pulga explicó que “la temporada en la MLS es diferente a la de Europa, habrá una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a esa fecha”.

Además, agregó: “Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como a mí me gustaría y poder participar”.

Con respecto a lo que significa este Mundial en particular, Messi fue contundente. “Es especial. Es lo más grande que hay. Jugar con la selección competencias importantes y encima después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad”, manifestó sobre el certamen del año que viene.

Mientras tanto, el capitán de la selección argentina ya se sumó a la delegación Albiceleste en Alicante de cara al partido amistoso como visitante que disputará frente a Angola. El duelo se llevará adelante el viernes a las 13 en el estadio 11 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Luanda.