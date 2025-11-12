En Neuquén, Tomás de Rocamora peleó hasta el final, pero no le alcanzó

En un encuentro disputado en el estadio Ruca Che, El Biguá derrotó a Tomás de Rocamora por 75 a 73, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquet. En el equipo local, Rocío Bereilh se convirtió en la más anotadora con 25 puntos y Sofía González con 20 puntos para las visitantes.

El partido en suelo neuquino

El primer cuarto estuvo cargado de triples (11 convertidos), donde el local convirtió siete para finalizar 25 a 23 a favor de las Verdes. En el segundo segmento las dirigidas por Rubén Jaime ampliaron la diferencia con un parcial de 20 a 10 para ir al descanso 45 a 33.

En el tercero la diferencia se mantuvo (22 a 20) y todo parecía bajo control para las neuquinas que no querían perder este juego, para finalizar 77 a 53. En el último todo cambio, con Agustina Jourdheuil con bajo goleo, pero efectiva en los rebotes (15) para el local y con el aporte de Santina Cherot y de Sofía González convirtiendo de media distancia en el visitante, las entrerrianas lograron empatar el partido en 73.

Rocío Bareilh fue a la línea faltando 35 segundos para finalizar el partido, anotó los dos y llegó el triunfo de las neuquinas.

En la próxima fecha Tomás de Rocamora jugará como visitante el día sábado frente a Lanús, mientras que El Biguá viajará a Buenos Aires para enfrentar el lunes a Unión Florida.