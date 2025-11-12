Liga Provincial: quedaron definidos los octavos de final

Están confirmados los cruces de octavos de final de la Liga Provincial de Básquet.

Tras finalizar la instancia de playoffs en las diferentes Conferencias, quedaron definidos los puestos de los 16 equipos que clasificaron a la siguiente instancia de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. También quedaron conformados os duelos que habrá en los octavos de final.

En este marco, Urquiza de Santa Elena se quedó con el primer puesto en la fase regular y ante ello tendrá ventaja deportiva en cada una de las instancias que dispute. El conjunto santaelenense enfrentará a Sarmiento de Villaguay en la siguiente instancia.

Además, Sionista, que finalizó en el quinto puesto, tendrá ventaja deportiva en su enfrentamiento ante Vélez de Chajarí. Misma situación para Recreativo, que finalizó en la sexta ubicación y se enfrentará a BH Gualeguay, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Estudiantes que terminó en el 10º lugar y Quique que quedó en el puesto 13º tendrán desventaja deportiva. El CAE chocará con Peñarol de Rosario del Tala y Quique contra Santa Rosa de Chajarí.

Los choques de octavos de final quedaron de la siguiente manera:

Urquiza – Sarmiento

Regatas – La Armonía

Ferro – Zaninetti

Santa Rosa – Quique

Sionista – Vélez

Recreativo – BH Gualeguay

Peñarol – Estudiantes (Paraná)

Estudiantes (Concordia) – Sportivo San Salvador