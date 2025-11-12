El Rally Entrerriano se prepara para la última competencia del año, será en Pronunciamiento.

Con la visita a la localidad de Pronunciamiento del presidente del Auto Club de Concepción del Uruguay, Osvaldo Barzotti, se comenzó a diagramar el Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano. El cierre del calendario se disputará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Luego de reunirse con el intendente local, Ricardo Sandoval, el representante de la categoría recorrió los caminos junto al secretario de Deportes, Gerardo Balleretti y al responsable de los caminos Chama Cardozo.

Allí se evaluaron distintas alternativas para los tramos y también se aprovechó la ocasión para revisar el nuevo predio destinado al estacionamiento de vehículos pesados de Pronunciamiento, que funcionará como Parque de Servicios.

Datos para tener en cuenta

Las inscripciones quedarán habilitadas en la web a partir del lunes 24 de noviembre. A la espera de definirse aún cuatro campeonatos de las categorías, se anticipa una gran convocatoria para esta fecha de cierre del calendario.

Cabe destacar que la última competencia fue en la localidad de Hasenkamp, donde se otorgó un 50% extra de puntaje y fue ganada en la clasificación general por los gualeyos Guillermo Pitón junto a Juan Capurro de la Clase A6.

Gastón Ramat (N7), Ángel González (N7 Light), Manuel Cergneux (N9 16V) y Fernando García (N9 8V) también conquistaron la victoria en sus respectivas categorías.