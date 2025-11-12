Nuevos chats de los hermanos Tórtul: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria

Durante años, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, por ese entonces a cargo de la filial local de la empresa Securitas, desplegaron un fluido sistema de coimas para abrir puertas en el Estado. Los más de 100.000 chats que se rescataron de los teléfonos de los empresarios, a los que tuvo acceso La Nación, revelan que la maniobra involucraría al exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. Son 98 menciones directas. Hablan de reuniones concretas, dan cifras de supuestos pagos ilegales, y hasta mencionan una posible operación inmobiliaria.

Las conversaciones entre los hermanos Tórtul arrancan en diciembre de 2016 y llegan hasta abril de 2024, cuando se secuestraron los teléfonos. En total son 25.557 carillas repletas de chats, audios y fotos obtenidos a través sistema israelí Cellebrite.

Las referencias a supuestos pagos para el ex gobernador arrancan en 2017. “No esta mal hugar en primera cn solo adelantar guita. Porq lo aacamos del agua al negro. Quedamos bien cn Bordet. Y manejamos un. Egocio groso de la electricidad” (SIC), escribió Claudio Tórtul el 7 de marzo de ese año.

Gran parte de las menciones a Bordet apuntan a la relación comercial entre Securitas y la empresa de energía de Entre Ríos (Enersa). Pero también hay referencias a otros negocios. “Te aviso taincho q bordet dio el ok para q lo llamemos de parte de el a. Arisco. Hipodromo”, dice un mensaje de abril de 2017.

“Taincho” sería Daniel Carbonell, uno de los socios de los hermanos Tórtul en la empresa Tornell, utilizada para canalizar las coimas. Y “Arisco” se trataría del exintendente de Paraná, Sergio Varisco.

El ex Hipódromo de Paraná es un predio enorme sobre una de las avenidas principales de esa ciudad. Se iba a construir un shopping y finalmente se levantaron algunos emprendimientos menores. Los hermanos Tórtul se habrían quedado con una parte de ese terreno.

El nombre de Varisco vuelve a aparecer en junio de ese año. “Le dije le llame a Varisco Bordet x hipodromo q nos ayude para q lo compre yo y Marizza y me acaba de llamar q ya lo va a llamar Bordet”, escribió Claudio Tórtul.

Esa conversación termina con la supuesta mención al exsenador Edgardo Kueider, con prisión domicilia en Paraguay. “Otro tema satelital. Q prepare pliego ya hablo cn el Turco Cuaider( no se como se escribe) va a estar a cargo de eso. Sabe porque estaba en concordia”, se puede leer en la cadena de mensajes. Cerca del ex senador aseguran que esa conversación despeja las dudas sobre su supuesta vinculación a las coimas de Enersa.

Para los investigadores judiciales, el chat tiene valor probatorio porque Kueider era el representante de las acciones de Entre Ríos en Enersa y estaba “legitimado para asistir y votar”.

En septiembre de 2017, Claudio Tórtul habla con su hermano de una supuesto encuentro con Bordet en el club social que presidía: “Hoy estoy de cena cn Bordet x el club . Por ahi tengo alguna novedad asi bajamos un poco los dexibeles. Favor tirame algo para decirle”.

Tras la revelación de los chats, el exgobernador aseguró que se trata de referencias indirectas a su persona, y solo admitió conocer a Claudio Tórtul por su rol como presidente del club Rowing.

Hay mensajes que dan cuenta de una relación más cercana. El 7 de mato de 2017, Claudio Tórtul le dijo a su hermano: “M voy cn la mujer de bordet y taincho a ver una quinta. Si da tenemos q comprarla alquilarsela cara. Y encarar otro tipi de relacion. Tenemos q acelerar. Lis proximos 3 anos hagamos plata enserio y nos retiramos”.

Efectivamente, la maniobra se extendió en el tiempo. Recién en 2020, la empresa Securitas denunció el sistema de coimas ante la Justicia.

Al momento de procesar a los responsables de la maniobra, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado señaló como “los principales destinatarios de los sobornos” a José Gervasio Laporte, identificado en decenas de chats como “El Negro” (extitular de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia e integrante de la comisión fiscalizadora de Enersa); Alejandro Cis (gerente de Enersa) y Marcelo Morales (gerente Asuntos Legales de Enersa).

En noviembre de 2018, los Tórtul evalúan si les convenía desplazar a uno de los interlocutores: “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro debinterlocutor cn Bordet porq esta todos kos dias. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro”.

Tras el fallecimiento de Laporte, en julio de 2020, los hermanos Tórtul efectivamente cambiaron de mediadores y comienzan a mencionar a ”Hugo”, que sería Hugo Ballay, exministro de Economía de Entre Ríos. También aparece en escena la figura de Ramiro Caminos, que era síndico de Enersa y en 2021 reemplazó a Jorge González como presidente de la compañía por orden de Bordet.

De los 98 menciones directas a Bordet, la enorme mayoría provienen del teléfono de Claudio Tórtul. Su hermano, Marcelo, no tenían una buena impresión del gobernador: “Marizza para mí tiene razón. No se para que sale a la prensa. Bordet me parece medio boludo con las cosas que hace. Pero es el gobernador”, se sinceró en un chat.

Los mensajes vinculados a las coimas

En 2019 hay varios mensajes entre los hermanos Tórtul donde se hace referencia a una supuesta entrega de dinero a Bordet.“Me dijo q esa guita se la lleve yo a Bordet. Y le pida out a Gonzalez. Pero me manda a matar o morir”,le contó Claudio a su hermano 5 de junio.

Una semana después de ese mensaje, los hermanos Tórtul hablan de un supuesto pago que estaría destinado a Bordet. Por primera vez aparece una cifra concreta: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”.

El 1 de octubre de ese año, en otro intercambio de mensajes, se menciona como quedaría conformado el esquema de sobornos. Hay detalles insólitos como una mención a gastos de “obra social” y “hoteles”.

En la estructura aparecen Bordet, Laporte, Gonzále Bordet, Laporte, González y otros: “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi (gastos obra social hoteles etc)”.

