El TC confirmó sus primeras cinco fechas del 2026

Las autoridades de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) dieron a conocer los escenarios para las cinco primeras fechas del campeonato 2026 de la máxima divisional del automovilismo argentino. Tanto el TC como el TC Pista comenzarán el 15 de febrero.

Las primeras cinco jornadas no incluyen fechas en Entre Ríos, por lo que habrá que esperar para el paso de la categoría por alguno de los autódromos de la provincia. El torneo comenzará con tres fechas en el sur del país y luego viajará al centro.

Según está previsto, la primera jornada será en el autódromo de El Calafate el fin de semana del 15 de febrero. En marzo habrá dos competencias: el 8 en Viedma y el 29 en Neuquén. Luego, la categoría viajará al centro de la provincia: primero competirá en Alta Gracia, Córdoba, el 19 de abril; mientras que el 10 de mayo la quinta fecha tendrá lugar en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El calendario completo es el siguiente:

Fecha 1 | 15/2 - En El Calafate.

Fecha 2 | 8/3 - En Viedma.

Fecha 3 | 29/3 - En Neuquén.

Fecha 4 | 19/4 - En Alta Gracia.

Fecha 5 | 10/5 - En Termas de Río Hondo.

Fecha 6 | 31/5 - A confirmar.

Fecha 7 | 21/6 - A confirmar.

Fecha 8 | 12/7 - A confirmar.

Fecha 9 | 2/8 - A confirmar (junto al Turismo Nacional).

Fecha 10 | 23/8 - A confirmar.

[Copa de Oro] Fecha 11 | 13/9 - A confirmar.

[Copa de Oro] Fecha 12 | 4/10 - A confirmar.

[Copa de Oro] Fecha 13 | 25/10 - A confirmar.

[Copa de Oro] Fecha 14 | 15/11 - A confirmar.

[Copa de Oro] Fecha 15 | 6/12 - A confirmar.