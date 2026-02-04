La Fiesta Nacional del Mate tendrá amplias propuestas artísticas para disfrutar

Matecito, un escenario pensado para las infancias; ArteMate, sector donde se unen distintas expresiones visuales y literarias, y Parientes del Mar, escenario frente al río con rock, pop, electrónica, sonidos urbanos y performances en vivo.

Las infancias contarán con un espacio especialmente diseñado para su disfrute y participación en la 35° Fiesta Nacional del Mate: Matecito. Será un escenario dedicado a niñas y niños, con propuestas artísticas que combinan música, juego, creatividad y experiencias lúdicas, y que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero, a partir de las 19 hs, en inmediaciones de la Sala Mayo, esquina de Felipe Ascúa y Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. La actividad es de acceso libre para todo público.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una grilla que incluye a Corriendo el Matecito, Mequetrefes a pedal, Las Tutucas, Circo Estelar, Cajas Lambe Lambe y un stand de glitter, conformando una grilla diversa que invita a jugar, escuchar, mirar y participar. La programación estará íntegramente a cargo de artistas locales, poniendo en valor el trabajo de paranaenses que desarrollan propuestas culturales pensadas para el público infantil.

Matecito propone un lugar de encuentro para compartir en familia, donde el arte se presenta desde una mirada cercana y accesible, pensada para despertar la imaginación y el disfrute de los más pequeños. A través de espectáculos musicales, propuestas teatrales, circo y acciones participativas, el escenario busca acompañar la experiencia de la fiesta con contenidos especialmente destinados a las infancias.

El jueves 6 de febrero se presentarán Mequetrefes a pedal y Las Tutucas, mientras que el viernes 7 de febrero será el turno de Corriendo el Matecito. En ambas jornadas, Circo Estelar acompañará la propuesta con intervenciones pensadas para el público infantil.

ArteMate

En el marco de la fiesta, en Casa de la Costa, de 19 a 22 hs, se desarrollará ArteMate, un nuevo espacio dedicado a las artes visuales y a las prácticas artísticas participativas. La propuesta es libre y busca ampliar la experiencia del festival a través del encuentro entre el público, la identidad local y el arte contemporáneo.

ArteMate nace como un ámbito pensado para incorporar lenguajes visuales, gráficos y multimediales que dialoguen con la cultura del mate, el territorio y la comunidad. El espacio propone un recorrido por producciones locales y proyectos independientes, con la participación de Shagrada Medra, Artistas para el Pueblo, el equipo de diseño multimedial, Universo Jaimo, Dicho y mate con una acción literaria, Acuario Virtual, Victorima y una feria de editoriales y librerías locales.

La programación reúne a artistas de Paraná y destaca la diversidad de miradas y prácticas que forman parte de la escena cultural local, acompañando el desarrollo de proyectos independientes y reconociendo el aporte de la producción artística de la ciudad. Con una impronta abierta y accesible, ArteMate concibe al arte no solo como objeto de contemplación, sino como una práctica colectiva. Las propuestas promueven la participación activa del público, el juego, la experimentación y el trabajo colaborativo, fortaleciendo el vínculo entre arte y comunidad.

Pariente del Mar

Los días 6 y 7 de febrero, a partir de las 19 hs, se desarrollará el escenario Pariente del Mar en inmediaciones de la Sala Mayo, Puerto Nuevo. La propuesta es libre y forma parte de la programación que amplía la experiencia de la Fiesta Nacional con espacios dedicados a la música y a las expresiones artísticas alternativas.

Pariente del Mar se concibe como un escenario pensado para visibilizar la producción artística alternativa de la ciudad, con una programación integrada por bandas, solistas y proyectos grupales de Paraná. El espacio propone un punto de encuentro frente al río, donde conviven distintos estilos, formatos y lenguajes musicales que reflejan la diversidad y vitalidad de la escena local.

La grilla reúne a Aka Nacio, AUGE, Cinturón de Bonadeo, Cuero al Viento, Las Modas, Natalia Benedetich, Pequeños Seres, Play Flow Performer y Al+ Studio Crew, conformando una programación que cruza rock, pop, electrónica, sonidos urbanos y performances, y pone en primer plano el trabajo sostenido de artistas locales.

El viernes 6 de febrero se presentarán Cinturón de Bonadeo, Las Modas, Cuero al Viento, AUGE, Natalia Benedetich, Pequeños Seres y Aka Nacio. El sábado 7 de febrero será el turno de Al+ Studio Crew. En ambas jornadas, Play Flow Performer acompañará la propuesta con intervenciones performáticas.

Con Pariente del Mar, la Fiesta Nacional del Mate fortalece el acompañamiento a la producción cultural local y consolida un espacio de circulación para proyectos musicales de la ciudad, reafirmando el valor del arte paranaense como parte central de una celebración popular, abierta y diversa.

Todas ñas propuestas contarán con acceso libre y gratuito.