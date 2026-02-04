En Córdoba, Instituto y Lanús quedaron a mano en un partido a puro gol

Instituto de Córdoba y Lanús igualaron 2-2 este lunes en un partido correspondiente a la 3ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo en el estadio Monumental Juan Domingo Perón.

Los goles del Granate los convirtieron Sasha Marcich, a los 9 minutos, y Marcelino Moreno, a los 26’, ambos en segundo periodo, mientras que Franco Jara de penal adelantó a la Gloria, a los 25’ de la etapa inicial, y Matías Gallardo selló el empate a los 48’ del complemento.

Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino se colocaron líderes invictos en el campeonato local, previo al cruce ante Talleres de Córdoba del próximo lunes desde las 19.15 en La Fortaleza.

Por su parte, el conjunto cordobés sumó su primera unidad en el certamen luego de dos derrotas ante Vélez y Platense. Ahora, deberán visitar a Gimnasia de Mendoza el domingo 8 de febrero a partir de las 22.15.

En una primera mitad frenética y con ocasiones claras de gol, La Gloria logró abrir el marcador con un gol desde el punto penal de Franco Jara, luego de una infracción dentro del área de Carlos Izquierdoz sobre Alex Luna.

El ex defensor central de Boca intentó cortar el ataque del extremo de 21 años, pero terminó impactando en el pie izquierdo del delantero y el arbitro Bryan Ferreyra, a instancias de VAR, sancionó la pena máxima para los locales.

A partir de allí, Instituto dominó las situaciones de mayor peligro, pero con grandes intervenciones del arquero granate Nahuel Losada, la visita se fue al descanso con mínima diferencia en el resultado.

Los cambios al entretiempo de Dylan Aquino y Nicolás Morgantini por Agustín Medina y Tomás Guidara, respectivamente, le dieron más dinamismo al ataque de los comandados por Mauricio Pellegrino y llegaron al empate en los pies de Sasha Marcich antes de los 10 minutos.

Una gran combinación entre Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo habilitó al lateral izquierdo, quien quedó solo ante el guardameta Manuel Roffo, controló el balón dentro del área y sacó un zurdazo cruzado para poner el 1-1.

A los 26’, el propio Moreno fue quien dio vuelta el encuentro con un remate débil, pero que contó con la floja respuesta del guardavallas de Instituto, luego de otra asistencia de Castillo, delantero de 26 años.

En los instantes finales del encuentro, un gran contragolpe de Lanús culminó con un remate de Dylan Aquino, el cual fue tapado por Roffo para mantener con esperanzas a Instituto de conseguir la igualdad en el desenlace.

Tras un tiro de esquina desde la derecha, Matías Gallardo apareció por el fondo, se elevó por todo lo alto y conectó con la cabeza para poner el 2-2 final, consigna NA.

