Anuncian calor agobiante este miércoles y anticipan la llegada de un sistema frontal a Entre Ríos

El pequeño alivio recién llegaría el viernes, donde se anuncian probables lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este miércoles 4 de febrero se presenta con buen tiempo, nubosidad en aumento y un calor agobiante en Entre Ríos. La temperatura máxima podría llegar hasta los 38 grados en algunas zonas y rige alerta amarillo por “temperaturas extremas”.

El pequeño alivio recién llegaría el viernes. Para ese día se espera la irrupción de un sistema frontal débil, que provocará inestabilidades. Para el viernes de mañana y tarde anuncian probables lluvias y tormentas.

Las precipitaciones provocarán un suave descenso térmico que incluso se sentirá el sábado. Por el momento, los meteorólogos indican que las lluvias serían solamente el viernes y no hay anuncios para el sábado.

El tiempo en Entre Ríos este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 38 grados. El día estará parcialmente nublado de mañana y tarde, con mayor nubosidad de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 37 grados. Allí también se prevé un día parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 35 grados. De mañana estará parcialmente nublado y luego continuará mayormente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 23 grados de mínima y 35 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche.