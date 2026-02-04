Desde este jueves se podrá recorrer la propuesta Mateando

Este jueves a las 18, Sala Mayo abre sus puertas Mateando, el paseo comercial y espacio de experiencias que se desarrollará hasta el domingo en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Los 50 stands que serán parte de Mateando nuclean a yerbateros provenientes de Misiones y otros puntos del país, emprendedores y MiPyMEs que elaboran productos vinculados directamente con el mate y su cultura. Los expositores seleccionados surgen de una convocatoria pública en la que se recibieron más de 180 postulaciones.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó "el gran interés y expectativa generados en torno a Mateando, paseo comercial de la Fiesta Nacional del Mate, que se afianza año a año como espacio de intercambio económico y vidriera del nivel de la producción paranaense en la materia para los excursionistas y turistas que nos visitan".

En este sentido, puntualizó el funcionario, "constituye un espacio destacado dentro de la activa política de promoción de la comercialización que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero, y propicia la actividad económica y la generación de empleo a nivel local".

El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias dedicado al mate, la yerba mate y su cultura, que reúne durante cuatro jornadas a emprendedores, productores yerbateros y elaboradores de blends en la Sala Mayo.

Durante el evento, el público podrá conocer, degustar y adquirir productos, además de participar de charlas y talleres a cargo de especialistas, sommeliers y blendistas. La propuesta incluye mates, materas, accesorios, diseños innovadores y una variada oferta de preparaciones gastronómicas maridadas con mate o elaboradas con yerba mate, como coctelería regional, panificados y pastelería.

En esta edición, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios, con el objetivo de vincular la oferta y la demanda entre los yerbateros participantes del Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad, fortaleciendo el entramado productivo local.

Tendrá lugar también en el marco de Mateando el torneo de "El juego del mate", propuesta del emprendimiento paranaense El equipo azul. Las inscripciones se encuentra abiertas y puede accederse a las mismas aquí.

La entrada será libre y gratuita.

Cronograma

Jueves 5

18:00: Apertura al público

18:30: Ritual inicio de la yerba mate. Disertante: María Duarte (Dulce Misionerita).

19:00: Experiencia sensorial con yerba mate. Disertante: Gisela Icasatti, sommelier de yerba mate (Raíces de mi tierra).

20:00: Cosmetología natural con yerba mate. Disertante: Paula Aguila (Amatista).

21:00: La Hora Verde: Secretos de un Blender. María de los Ángeles Duarte - Tesane Blender (La hora del té)

23:00: Cierre

Viernes 6

11:00: Ronda de negocios junto al sector yerbatero

18:00: Apertura al público

20:00: Torneo del juego del mate (El equipo azul)

23:00: Cierre

Sábado 7

18:00: Apertura al público

23:00: Cierre

Domingo 8

18:00: Apertura al público

20:00: Torneo del juego del mate: semifinal y final (El equipo azul)

23:00: Cierre