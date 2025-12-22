Entre Ríos: comienzan las Acciones de Verano en los Centros de Educación Física

Comienzan las Acciones de Verano en los Centros de Educación Física de Entre Ríos.

Desde este martes, el Consejo General de Educación (CGE) pondrá en marcha las Acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física (CEF) de toda la provincia y en el Parque Deportivo y Escolar Enrique Berduc de Paraná. Se desarrollarán propuestas para chicos, adultos y adultos mayores.

Las Acciones de Verano, en muchos casos, se llevan a cabo en conjunto con comunas, municipios y clubes, complementando espacios y profesionales con el objetivo de ofrecer propuestas seguras.

Los interesados en participar deben dirigirse al centro de Educación Física más cercano y consultar actividades, días y horarios. Las actividades son coordinadas por la Dirección de Educación Física del CGE, con profesores nombrados por concurso docente, con el fin de que los niños a través de la actividad física desarrollen experiencias transformadoras.

Estas acciones se fundamentan en la Ley de Educación Provincial, que impulsa experiencias innovadoras y promueve la conciencia ambiental como parte de los fines de la educación entrerriana.

En ese marco, las Acciones de Verano son consideradas actividades propias de los CEF, con énfasis en la enseñanza de la natación, la recreación y las actividades en contacto con la naturaleza, para lo cual podrán redistribuirse horas cátedra según las necesidades del proyecto.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, precisó que los proyectos de Acciones de Verano fueron presentados en octubre con la planificación completa de las actividades, incluyendo días, horarios, lugares y matrícula estimada según estadísticas de los últimos dos años.

Los lugares

Las actividades se desarrollarán en los 17 departamentos de Entre Ríos, en los siguientes Centros de Educación Física: Nº1 de Paraná, Nº2 de Gualeguay, Nº3 de Concepción del Uruguay, Nº4 de Concordia, Nº6 de Gualeguaychú, Nº7 de Nogoyá, Nº8 de General Galarza (departamento Gualeguay), Nº9 de Larroque (Gualeguaychú) y Nº10 de Basavilbaso (Uruguay).

También en los CEF Nº11 de Valle María (departamento Diamante), Nº12 de Villa Paranacito (Islas del Ibicuy), Nº13 Cerrito y anexos (Paraná), Nº14 de Colón, Nº15 de Villa Domínguez (Villaguay), Nº16 de Rosario del Tala (Tala), Nº17 de General Campos (departamento San Salvador), Nº18 de Lucas González (Nogoyá) y Nº19 de Ibicuy (Islas del Ibicuy).

Asimismo, en los CEF Nº20 de San José de Feliciano (Feliciano), Nº21 de General Ramírez (Diamante), Nº22 de La Paz, Nº23 de Ceibas (Islas del Ibicuy), Nº24 de Enrique Carbó (Gualeguaychú), Nº25 de Diamante, Nº26 de Oro Verde (Paraná), Nº27 de Santa Elena (La Paz) y Nº28 de Chajarí (Federación).

Por último, también en los CEF Nº29 de San Salvador, Nº30 de Villaguay, Nº31 de Urdinarrain y Nº32 de Aldea San Antonio (ambos de Gualeguaychú), Nº33 de Villa Clara (Villaguay), Nº34 de Seguí (Paraná), Nº35 de Victoria, Nº36 de Maciá (Tala), Nº37 de Federal y Nº38 Crespo.

La propuesta incluye, además, al Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc y al Club de Pescadores y Náutico, al Complejo Comunitario del barrio Mitre, al Parque San Martín (todos ellos de Paraná) y a la Casa Emaús (de Concordia).