El beach volley enciende el verano en las arenas del Thompson

Paraná se prepara para un cierre de año a puro deporte con el inicio de la temporada de beach volley. En coincidencia con las festividades de fin de año, este sábado 27 y domingo 28 de diciembre se desarrollará el primer torneo oficial en el complejo de Playas del Thompson, marcando el punto de partida para un calendario que promete ampliar su oferta competitiva.

El evento contará con un despliegue de cuatro categorías: Damas y Caballeros, subdivididos en dos niveles de competencia para cada rama, lo que asegura paridad y exigencia en cada cruce sobre la arena.

Según informaron desde la organización, el nivel de convocatoria ya es un éxito. Hasta el momento, han confirmado su participación unas 30 duplas. Entre los inscriptos se destacan representantes de Paraná, Cerrito, Hasenkamp, Nogoyá y Concordia, a quienes se sumarán binomios provenientes de Santa Fe, Santo Tomé, Rosario y la provincia de Córdoba.

Las parejas interesadas en formar parte del debut estival tienen tiempo de inscribirse hasta las 22 de este jueves. Como es habitual en los certámenes de la capital provincial, los deportistas contarán con servicios de hidratación, frutas, indumentaria oficial de juego y la posibilidad de acceder a alojamiento.

Además del prestigio deportivo, el torneo pondrá en juego premios en efectivo, un incentivo extra para una competencia que año tras año consolida a Paraná como uno de los epicentros regionales de la disciplina.

