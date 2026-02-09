Lanús e Independiente Rivadavia van por la cima en el cierre de la cuarta fecha

Lanús e Independiente Rivadavia buscarán este lunes alcanzar lo más alto de sus respectivos grupos en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Granate recibirá a Talleres de Córdoba desde las 19.15, mientras que la Lepra mendocina visitará a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 21.30. Además, la jornada se completará con otros dos partidos: Barracas Central-Gimnasia La Plata (17) y Estudiantes-Deportivo Riestra (19.15).

Barracas Central-Gimnasia La Plata

La acción del lunes se abrirá con Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 17, en el estadio Claudio Tapia. El Guapo viene de avanzar por penales a los 16vos de final de la Copa Argentina, mientras que el Lobo le ganó 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata el último lunes.

El Guapo todavía no conoce la victoria en el campeonato ya que perdió con River en el debut, y luego igualó frente a Aldosivi y Deportivo Riestra. Sin embargo, el último jueves le ganó por penales a Temperley y se metió en la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Barracas comenzó perdiendo el encuentro 2-0 gracias a los goles de Werro y Aguinagalde, pero Facundo Bruera rescató al equipo y con un doblete mandó la serie a los penales, donde el Guapo se terminó imponiendo por 4-3.

El Lobo viene de ganarle 3-1 al Tiburón en el Bosque en un partido parejo que se destrabó a poco del final, cuando Agustín Auzmendi y Marcelo Torres hicieron dos goles en tres minutos para darle el triunfo al equipo platense. Anteriormente venció 2-1 a Racing y cayó 2-0 frente a River, y después de enfrentar a Barracas recibirá a Estudiantes en su estadio por una nueva edición del clásico de la ciudad.

Estudiantes-Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata y Deportivo Riestra se enfrentarán desde las 19:15, en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi. El Pincha viene de igualar como visitante ante Defensa y Justicia, mientras que el Malevo le ganó 1-0 a Deportivo Maipú por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El Pincha viene de empatar 0-0 contra Defensa y Justicia en Varela luego de aguantar más de 65 minutos con 10 jugadores por la expulsión de Santiago Núñez, y anteriormente le ganó 2-1 a Boca como local y empató 1-1 en su visita a Independiente.

A su vez, Eduardo Domínguez está alerta a la situación de Edwuin Cetré, delantero por el cual Boca ya ofertó $4.000.000 de dólares por el 50% de su ficha. Cabe recordar que el colombiano estuvo a punto de ser refuerzo de Athletico Paranaense pero el pase se cayó porque no pasó la revisión médica.

Riestra se impuso 1-0 frente a Deportivo Maipú el pasado jueves por la primera ronda de la Copa Argentina y llega a este duelo con pocos días de descanso, pero igualmente buscará ganar por primera vez en el Apertura ya que suma apenas un punto luego de empatar 1-1 con Barracas Central y caer 1-0 ante Boca y Defensa y Justicia.

Lanús-Talleres

Lanús y Talleres de Córdoba se enfrentarán este lunes, desde las 19.15, en el estadio Néstor Díaz Pérez. El Granate llega con 7 unidades en la Zona A y en caso de ganar lo alcanzará a Vélez en lo más alto, mientras que la T sufrió hasta el final para vencer a Argentino de Merlo por 32vos de la Copa Argentina.

El Grana comenzó el Apertura con un gran nivel, y en las dos primeras jornadas venció 3-2 a San Lorenzo y 2-1 a Unión, mientras que en la fecha pasada Instituto le arrebató el triunfo con un gol de Matías Gallardo en el minuto 93, quien selló el 2-2 en Alta Córdoba. Con la Recopa Sudamericana en el horizonte, el equipo de Mauricio Pellegrino buscará una nueva victoria como local para seguir en lo más alto de su grupo.

Talleres arrancó el torneo ganándole 2-1 a Newell’s pero luego cayó por el mismo resultado contra Vélez y Platense. El miércoles pasado debutó en la Copa Argentina y sufrió ante Argentino de Merlo, equipo que milita en la Primera B, ya que recién en el tiempo adicionado logró abrir el marcador con un gol de Giovanni Baroni para que a los 98 minutos Valentín Depietri marcara el 2-0 final.

Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia

Estudiantes (Río Cuarto) e Independiente Rivadavia jugarán este lunes desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini. Con apenas un punto como bálsamo y dos derrotas como ancla al fondo de la tabla, el local recibe al único equipo con puntaje ideal.

Luego de 40 años alejado de la élite, El Celeste atraviesa el tan lógico como complejo proceso de adaptación: la caída por 2 a 1 en la visita contra Banfield dejó como único respiro al punto rescatado en el empate sin goles contra Argentinos, en un partido en el que Río Cuarto volvió a respirar fútbol de Primera División. La contratación de una figura de renombre pero de irregular presente como Wanchope Ábila apunta a jerarquizar a un plantel con poca o ninguna experiencia en el máximo nivel.

Del otro lado, El Azul del Parque vive un presente diametralmente opuesto: único equipo con puntaje ideal del campeonato tras su triunfo ante Sarmiento y “reforzado” por el regreso de Sebastián Villa, el elenco dirigido por Alfredo Berti se ilusiona con repetir una hazaña como fue su consagración en la última Copa Argentina.

El conjunto cuyano tiene 9 puntos y está a uno de Tigre (10), por lo tanto, en caso de ganar quedará como líder de la Zona B.