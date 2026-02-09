Vecinos de Colón se movilizaron en rechazo al proyecto de HIF Global en Paysandú

Vecinos de Colón volvieron a movilizarse el sábado a la noche para decir “no” al proyecto de la empresa HIF Global en Paysandú.

La protesta consistió en una caminata por el centro de la ciudad, uniendo las plazas San Martín y Washington por calle 12 de Abril. Participaron el intendente José Luis Walser, funcionarios, agrupaciones ambientalistas, vecinos y comerciantes.

Según la información que dio a conocer El Entre Ríos, algunos manifestantes ingresaron al corso con carteles e hicieron visible el pedido para que se escuchen los reclamos y preocupaciones en la ciudad turística, antes de avanzar con la instalación de la planta de combustible.