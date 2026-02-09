Rechazaron la domiciliaria a Leonardo Airaldi por sus “ingentes recursos” y sus “vínculos político-gremiales"

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi, quien se encuentra procesado por narcotráfico. De esta manera, llegará detenido al juicio oral y público cuyo inicio está previsto para el 24 de febrero, aunque solicitó la postergación del debate.

La abogada defensora Mariana Barbitta solicitó el arresto domiciliario de Airaldi bajo el argumento de que su defendido lleva casi dos años en prisión preventiva, una medida que considera excepcional y restrictiva. Sostuvo la ausencia de riesgos procesales, afirmando que Airaldi posee un fuerte arraigo en Diamante y que siempre ha colaborado con la Justicia.

Entre los motivos humanitarios, Barbitta destacó el deterioro de la salud del imputado (quien padece síndrome depresivo y afecciones respiratorias) y la necesidad de proteger el interés superior de sus hijos menores, para que puedan visitarlo fuera del entorno carcelario. Además, argumentó que la cercanía del juicio oral hacía necesario el traslado a un domicilio en Paraná para facilitar la comunicación con sus abogadas.

Por su parte, el fiscal general José Ignacio Candioti y el adjunto Juan Sebastián Podhainy, se opusieron firmemente a la solicitud. Argumentaron que el caso no encuadra en las causales legales para la prisión domiciliaria. Respecto a la salud, señalaron que Airaldi recibe atención médica adecuada y constante dentro del establecimiento penitenciario.

En cuanto a los riesgos procesales, la fiscalía enfatizó la gravedad de los delitos imputados, que incluyen el almacenamiento de más de 29 kilos de cocaína, lo que implica una pena en expectativa superior a los ocho años de prisión. Alertaron sobre el peligro de entorpecimiento, ante la posibilidad de que el imputado intente hostigar o amedrentar a los testigos en vísperas del debate oral.

La negativa

El Tribunal, integrado por Noemí Berros, José María Escobar Cello y Mariela Emilce Rojas, concluyeron que el encarcelamiento preventivo en unidad carcelaria continúa siendo la medida más apropiada para asegurar la realización del juicio oral. El tribunal consideró que los derechos del procesado, tanto en materia de salud como de comunicación con sus hijos y defensa, están debidamente garantizados con las medidas vigentes, como las videoconferencias y el régimen de visitas.

Finalmente, los magistrados advirtieron: “Dada la inminencia del inicio del juicio oral y público y la amenaza penal en ciernes, el peligro de fuga mantiene su potencial virtualidad si se tienen en cuenta los ingentes recursos económico-financieros de que dispone el imputado como sus afiatados vínculos sociales y/o político-gremiales dado el carácter de personalidad pública del imputado que la defensa se detiene a destacar en la presentación motivante”.

Por estos fundamentos, se ratificó su permanencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, con traslados puntuales a Paraná durante los días del debate.

Se acerca un juicio de alto voltaje

Tal como ha informado ANÁLISIS, el 24 de febrero será el primer día de las ocho audiencias del juicio oral y público contra el productor agropecuario acusado de jefe narco, Leonardo Airaldi, y otras 13 personas. Serán citados al debate 51 testigos en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficaba drogas en Diamante y en Paraná, y la que surgió en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto.

La abogada había pedido también la postergación del juicio, cuestionando la acumulación de las dos causas, aunque esto ya había sido consentido por Airaldi, cuando tenía otra defensa, a fines del año pasado. Este planteo aún está pendiente de resolución.

A su vez, la defensora Barbitta había solicitado la suspensión del juicio a prueba para Jimena Burne, novia de Airaldi: “Se dan los requisitos del marco legal para presenta esta alternativa. Es una joven de 27 años, empezó a residir en la ciudad de Gualeguaychú, tiene tres hermanos quienes ayudan con el alquiler y la garantía es de un tío y una amiga. Terminó el secundario, empezó un curso de manicuría y estética, tiene su local”, fundamentó. Esto aún no ha sido resuelto.