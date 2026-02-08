Lali Espósito estuvo en Paraná y lo hizo saber en sus redes

Lali Espósito, en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

La presencia de Lali en Paraná no pasó desapercibida y quedó rápidamente reflejada en sus redes sociales. A través de dos posteos, la artista compartió con sus seguidores detalles de su visita a la capital entrerriana, donde hizo historia en 35° la Fiesta Nacional del Mate, que marcó récord de asistentes con 120.000 personas.

En una primera publicación, la cantante comunicó su llegada a la ciudad, con un “Hola Paraná y un mate”.

Hola Paraná🧉 — Lali (@lalioficial) February 7, 2026

Este domingo a la madrugada, luego del show, Lali volvió a postear y agradeció: “Que lindooooo Paraná. Gracias por el amor! Enérgico primer show del año! Próxima parada CosquinROOOOCKKkkkkkkkk!!!”.