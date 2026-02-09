Tres víctimas de abusos del cura José María López, demandaron a la Iglesia de Paraná por 900 millones de pesos

La demanda está dirigida al Arzobispado de Paraná, a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y a las dos parroquias en las que ocurrieron las agresiones sexuales: San José Obrero (de Paraná), y San Miguel (de Bovril).

Diego, M. (prefiere que se preserve su identidad), Pablo, las tres víctimas de los abusos sexuales del cura José María López -fue párroco, entre otros lugares, en San José Obrero y Nuestra Señora de Luján, en Paraná, y en San Miguel, de Bovril- iniciaron el camino de la demanda civil a la iglesia de Paraná después de una trabajosa mediación que timoneó, en representación de la curia, el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari pero que no llegó a ningún acuerdo.

Sin arbitraje posible, lo que siguió es la demanda civil: hay tres expedientes abiertos en los Juzgados Civiles N° 1, N° 2 y N° 5. Las demandas, por un monto de $300 millones por cada uno de las tres víctimas de los abusos del cura López, no sólo alcanzan al Arzobispado de Paraná y a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sino también al propio sacerdote -que ya perdió el estado clerical y cumple condena a 8 años y 5 meses de cárcel en la Unidad Penal de Paraná- y a las dos parroquias en las que ocurrieron las agresiones sexuales: San José Obrero (de Paraná), y San Miguel (de Bovril), consignó el portal Entre Ríos Ahora.

El cierre de la mediación ocurrió formalmente el viernes 6. Aunque, las aperturas de las demandas se iniciaron a finales de 2025, antes del comienzo de la feria judicial de enero.

Las denuncias en la Iglesia empezaron en 2019. Pero la Justicia tomó nota cuando tres de las víctimas del cura López acuden por propia voluntad y denuncian los abusos. Eso fue en agosto de 2023. En diciembre de ese año el cura termina condenado mediante juicio abreviado –asumió la culpa de los delitos que se le enrostraron- y es condenado a ocho año y medio de cárcel. Ahora está alojado en la Unidad Penal de Paraná.

El legajo Nº 26.795 fue caratulado así: “López José María s/Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, reiterado”.

En la imputación, que llevó adelante el fiscal Leandro Dato, se lee que el cura López “tanto en la habitación de huésped de la casa parroquial de la Iglesia San José Obrero, sita en calle Avenida Zanni Nº 2640 de la ciudad de Paraná, como también en oportunidades de realizar campamentos en vacaciones hacia Bariloche, El Espinillo, Puerto Madryn, Purmamarca entre otros viajes que realizan juntos (en relación a una de las tres víctimas), y luego de forjar un vínculo de confianza, aprovechándose del fallecimiento de su progenitor”, el cura “le efectuaba tocamientos en el pene y apretaba sus testículos con su mano por debajo de la ropa”, resaltó el portal Entre Ríos Ahora.

En el fallo condenatorio, el juez Rafael Martín Cotorruelo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, anota: “En el caso que nos ocupa, dicho accionar se vio evidentemente facilitado por la especial posición de preeminencia del agresor, debido a su condición de sacerdote y al hecho de que los abusos los perpetraba sirviéndose de ese especial rol, en cuyo marco era visto por las víctimas como una autoridad, encargada de formar, cuidar y contener”.

La acusación al sacerdote se basó en el testimonio de las tres víctimas denunciantes, “quienes dieron cuenta de las formas y circunstancias en que fueron agredidas, corroborando de ese modo la plataforma fáctica sobre la cual se erige la acusación, narraciones que por otro lado aparecen desde la percepción directa, como espontáneas, razonables y, por lo tanto, creíbles, a la vez que confirman los extremos contenidos en la imputación”, según la letra de la sentencia condenatoria.

Después de la condena penal, lo que sigue es la demanda civil por parte de las víctimas a la Iglesia Católica, en Paraná y al Episcopado, al propio cura, y a dos parroquias.