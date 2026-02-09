Arrabaleras presentará un recital de tango en la terraza de Bulé Bar

El dúo Arrabaleras, integrado por Ángela Herrera en voz y Silvina Badano en voz y guitarra, ofrecerá un recital este viernes 13 de febrero a las 21 en la Terraza Cultural de Bulé Bar, ubicada en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard. El espectáculo incluirá la interpretación de composiciones propias y obras clásicas del tango, en una propuesta musical orientada a difundir el género.

La presentación forma parte de la programación cultural que desarrolla el espacio Bulé Bar, que periódicamente organiza espectáculos musicales en formato acústico. En esta ocasión, el repertorio estará centrado en el tango, género musical que ocupa un lugar destacado dentro de la tradición cultural argentina.

Arrabaleras es un proyecto musical surgido dentro del circuito milonguero de Paraná, ámbito en el que sus integrantes coincidieron a partir de su interés por el baile y la música vinculada al tango. Ángela Herrera cuenta con una trayectoria desarrollada en el género, participando en distintos espacios vinculados a la actividad milonguera, mientras que Silvina Badano aporta su experiencia como guitarrista y cantante en distintos proyectos musicales. La conformación del dúo se dio a partir de encuentros informales en los que comenzaron a compartir repertorio.

El debut formal del dúo se concretó en febrero de 2024 durante el Encuentro Milonguero de Verano realizado en La Picada, instancia que marcó el inicio de una serie de presentaciones en distintos escenarios de Paraná y la región.

Durante la velada, el espacio acompañará con su habitual carta de bebidas y comidas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y en puerta costarán $12.000. Para reservas comunicarse al 343 4763992.