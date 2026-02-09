¿Mauro Icardi retó a sus hijas por no haber asistido al cumpleaños de Magnolia?

Mauro Icardi se habría enojado al saber que sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, no asistieron al festejo de Magnolia (hija de China Suárez y Benjamín Vicuña) y habría tomado medidas que generaron fuerte repercusión y alimentaron el “Wanda Gate”.

A través de Juariu en sus redes, el futbolista intentó que las niñas concurrieran al evento, pese a que, según estas versiones, ellas no querían ir porque él no estaría presente.

Primero habría buscado convencerlas con regalos y, más tarde, habría intentado avanzar por vía judicial para obligar la asistencia, aunque esa orden no habría sido concedida.

Al confirmarse que las chicas no irían al cumpleaños, Icardi habría decidido no entregarles los obsequios que ya tenía preparados para ellas, incluidos regalos vinculados a celebraciones anteriores.

La situación tomó mayor dimensión pública cuando se comentó que una prenda usada por Magnolia en la fiesta habría sido un regalo que el jugador había comprado originalmente para una de sus hijas, dato que también fue difundido por Juariu citando fuentes cercanas.

Las publicaciones de la panelista generaron la reacción de la propia China Suárez, quien la acusó en redes de hostigar a una menor y de promover situaciones de bullying, a lo que ella respondió con otro mensaje en el que sostuvo que solo estaba compartiendo información.

Hasta el momento, los protagonistas no difundieron comunicados formales sobre estas versiones.

Fuente: Noticias Argentinas.