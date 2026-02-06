Comercios de Gualeguaychú advierten por la caída en las ventas

La actividad comercial en Gualeguaychú atraviesa un período de estancamiento que genera creciente preocupación entre comerciantes y referentes del sector. Así lo expone un relevamiento realizado por el Centro de Defensa Comercial en distintos rubros de la ciudad, que evidencia una disminución en la cantidad de unidades vendidas durante el cierre de 2025, un balance anual con tendencia negativa y un comienzo de 2026 todavía más lento que el registrado el año anterior.

El secretario de la entidad, Federico Laderach, explicó que el análisis del movimiento económico se basa principalmente en el volumen de productos comercializados y no únicamente en la facturación total. Bajo ese criterio, el último tramo de 2025 mostró resultados inferiores a los de 2024. Aunque en términos monetarios algunos comercios lograron sostener ingresos debido a la actualización de precios, la reducción en la cantidad de artículos vendidos refleja con mayor claridad la retracción del consumo real.

“En líneas generales, los comercios respondieron que vendieron menos unidades. En plata pudo haber una leve diferencia, pero el movimiento fue menor”, sintetizó el dirigente, marcando la diferencia entre ingresos nominales y actividad efectiva.

Un 2025 sin repunte y con tendencia negativa

Al evaluar el desempeño del año en su conjunto, la mayoría de los comerciantes lo definió como “regular”, aunque con una percepción más cercana a un resultado malo que positivo. Según Laderach, la continuidad de un escenario sin crecimiento sostenido transforma lo que podría interpretarse como una pausa coyuntural en una tendencia estructural preocupante.

El dirigente explicó que cuando la desaceleración económica se mantiene durante períodos prolongados, el impacto en el ánimo del sector comercial se profundiza. La estabilidad sin recuperación deja de ser vista como un alivio y comienza a percibirse como un deterioro progresivo de la actividad.

En ese contexto, el cierre de 2025 terminó consolidando la sensación de un mercado interno debilitado, con consumidores más cautelosos y una dinámica de ventas limitada a compras indispensables o de menor volumen.

Enero más quieto que el del año pasado

El relevamiento también incluyó el comportamiento de las ventas durante enero de 2026. Históricamente, el primer mes del año suele presentar menor movimiento comercial debido a las vacaciones y al redireccionamiento del gasto familiar hacia turismo, recreación o servicios estacionales. Sin embargo, este año la desaceleración fue aún más marcada que en enero de 2025, nuevamente medida en cantidad de unidades vendidas.

Para el sector, este dato enciende una señal de alerta, ya que sugiere que la debilidad del consumo no responde solo a factores estacionales, sino a un contexto económico más amplio que condiciona el poder de compra de los hogares.