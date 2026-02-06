FEMER exige un nuevo convenio con OSER y advierte por un posible corte de prestaciones

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) reclamó formalmente la firma urgente de un nuevo convenio prestacional con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, podrían verse afectadas las prestaciones médicas a los afiliados. Además, el gremio médico exige certeza en los valores arancelarios y en los plazos de pago para los profesionales.

Según supo ANÁLISIS, el planteo fue realizado mediante una nota enviada este viernes al presidente de OSER, Mariano Gallegos, firmada por el titular de FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, y el secretario Lautaro Torriano. Allí informaron que el tema fue abordado en una reunión de Mesa Directiva ampliada, realizada el 4 de febrero, con la participación de los presidentes de las entidades gremiales departamentales.

En el comunicado, las autoridades expresaron: “Nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento lo tratado en reunión de Mesa Directiva ampliada con la presencia de los presidentes de las entidades gremiales departamentales que conforman esta Federación, llevada a cabo el día 4 del corriente. En la misma se analizó exhaustivamente la continuidad del vínculo prestacional entre la FEMER y el OSER”.

Según detallaron, durante el encuentro “se explicitaron un sinnúmero de reclamos por los débitos aplicados a nuestra facturación, muchos de ellos resueltos unilateralmente por la obra social y otros motivados por los numerosos asuntos pendientes, que subsisten y que fueran explicitados en nuestra nota de fecha 21/1/26”. En ese marco, indicaron que “se exteriorizó el menoscabo sufrido y la creciente irritación que provoca en los profesionales que integran el gremio médico entrerriano”.

FEMER sostuvo que la asamblea consideró “imprescindible y urgente la formalización de un convenio prestacional con reglas consensuadas y claras, que eviten estas perturbaciones”, y remarcó que “transcurridos muchos meses no se ha logrado un acuerdo arancelario ni una propuesta razonable de convenio con la OSER”. En ese sentido, advirtieron: “No puede sostenerse indefinidamente esta situación inestable que mantiene a nuestros profesionales asociados en la incertidumbre respecto de los valores y plazos en que percibirá la prestación que brinda”.

Finalmente, el gremio médico requirió “suscribir un convenio prestacional que contemple un acuerdo de valores justo y serio que permita la continuidad de las prestaciones médicas a los afiliados de la OSER y que nuestros profesionales asociados puedan ejercer su actividad sin zozobras”. Además, informaron que el Consejo Directivo de FEMER fue convocado para el 25 de febrero, fecha en la que se evaluará refrendar un eventual convenio o, en su defecto, definir la posición y los pasos a seguir, lo que podría derivar en la interrupción de las prestaciones si no hay acuerdo.