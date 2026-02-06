Una avioneta piloteada por un joven aterrizó de emergencia en Victoria por una falla mecánica

Una avioneta debió proceder a un aterrizaje de emergencia provocado por desperfectos mecánicos, específicamente por la falta de combustible, en un campo conocido como “Los Ombúes”, ubicado en la zona de Abadía, en inmediaciones del Aero Club Victoria.

La aeronave involucrada es una avioneta modelo CESSNA 150 EAAP, biplaza, de color rojo y blanco, que debió descender de manera imprevista para evitar mayores riesgos. Tras el aterrizaje, se inició un operativo para localizar a los tripulantes y verificar su estado de salud.

Posteriormente, los ocupantes de la aeronave fueron localizados en la zona del Aero Club Victoria. Se trata de un piloto de 23 años y un acompañante de 22 años, ambos con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Origen del vuelo y verificación de la aeronave

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por las autoridades, el vuelo estaba debidamente declarado en el Aeródromo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, y tenía como destino final el Aeropuerto de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe.

Tras el aterrizaje de emergencia, se procedió a la inspección de la aeronave por parte de personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que trabajó en el lugar con la colaboración de un can antinarcóticos.

El procedimiento arrojó resultados negativos, descartándose así la presencia de sustancias prohibidas o cualquier otro elemento de interés judicial, lo que permitió avanzar rápidamente en la evaluación técnica del incidente.

Intervención de ANAC y saldo del incidente

Afortunadamente, como consecuencia del aterrizaje de emergencia, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto en la aeronave como en el entorno rural donde se produjo el descenso.

El episodio fue notificado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que tomó intervención y será el encargado de elaborar el informe técnico correspondiente para determinar con precisión las causas del incidente.