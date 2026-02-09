Paracao tropezó ante Once Unidos y tendrá que enfrentar al mejor de la etapa regular

La Bomba perdió ante el líder de su grupo y deberá enfrentar al mejor de la etapa regular.

El equipo masculino del Club Atlético Paracao perdió este domingo con Once Unidos por 3 a 1 en sets en el cierre de la fase clasificatoria de la Liga Federal de vóley que se disputa en San Juan. Ahora, el equipo paranaense deberá enfrentarse al mejor de la etapa regular en los octavos de final: Biblioteca Rivadavia de Villa María, Córdoba.

La Bomba perdió con parciales de 25/19, 25/21, 19/25 y 25/15, un resultado que lo dejó tercero en el Grupo D, con un registro de dos triunfos y la misma cantidad de derrotas. Por su posición en la etapa regular deberá enfrentar este lunes desde las 15.30 en el Aldo Cantoni a Rivadavia de Villa María, el mejor del Grupo E y único que sumó 13 puntos.

Por su parte, Pescadores de Gualeguaychú superó a Hispano de San Juan en sets corridos en el Velódromo Vicente Alejo Chancay C1 San Juan, con parciales de 25/22 25/23 25/14. El conjunto del sur de Entre Ríos está invicto y ganó sus todos sus partidos en el Grupo B (1º).

Le ganó a Ciudad de Nieva (3-0); Escuela Municipal Puerto San Julián (3-0), Defensores de Moreno (3-1) y el mencionado Hispano (3-0). Su próximo rival será ASEBA de San Luis (3º en el Grupo A), este lunes desde las 17.30 en el mismo escenario.