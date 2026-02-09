El municipio de Colón intensifica el plan de infraestructura urbana con fondos propios

Cuatro frentes de cordón cuneta, enripiado, mantenimiento urbano y entubado de pluviales son realizados con personal y maquinaria de la comuna.

La Municipalidad de Colón continúa ejecutando un ambicioso esquema de obras públicas de manera simultánea en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Con maquinaria, personal y recursos municipales, la comuna busca optimizar la transitabilidad y el drenaje pluvial para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Infraestructura hídrica y vial

Uno de los frentes más destacados se localiza en la calle Alberdi, donde se avanza en una obra clave de entubamiento pluvial. Estos trabajos resultan fundamentales para la posterior ejecución de cordón cuneta, brindando una solución definitiva al sistema de desagües en el sector de la Escuela de El Ombú.

En paralelo, las cuadrillas municipales mantienen un ritmo constante de bacheo, enripiado y mantenimiento urbano en distintas arterias, garantizando la conservación de las calles y la seguridad vial en los barrios.

Desarrollo en la zona costera

El plan de obras también alcanza el sector turístico y recreativo. En la zona costera, el municipio interviene actualmente con cuatro frentes simultáneos de cordón cuneta. Complementariamente, se ha iniciado la instalación de nueva cartelería informativa y vial para jerarquizar el espacio público y mejorar la orientación de residentes y visitantes.

El intendente José Luis Walser destacó que “el avance de esta transformación para el desarrollo de nuestra ciudad es posible gracias a una gestión eficiente de los fondos propios, lo que permite sostener el ritmo de obra pública sin depender de financiamientos externos”.